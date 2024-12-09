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“Alkass HD” تردد قنوات الكأس الجديدة 2025 علي النايل والعرب سات مجانا بأعلى جودة - كلمتك نيوز

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اكتشفوا كل جديد حول “Alkass HD” تردد قنوات الكأس الجديدة 2025 علي النايل والعرب سات مجانا بأعلى جودة - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 05:04 مساءً - ماهو تردد قنوات الكأس الجديدة 2025 التي يرغب في معرفتها عدد كبير من عشاق الساحرة المستديرة، وذلك لما تقدمه قناة الكأس الرياضية من مباريات هامة تتميز بجودة عالية مما يوسع من دائرة جماهيرها، ولذلك أصبح التردد الجديد لقناة الكأس 2024 ضرورة ملحة لكل من يرغب في مشاهدة مباريات كورة القدم بتقنية HD وجودة عالية.

تردد قنوات الكأس الجديدة 2025

يبحث عن تردد قناة الكأس جماهير الدوري القطري بشكل مكثف وذلك لأنها تمتلك حقوق بث مباشر لمباريات الدوري القطري بالإضافة إلى أنها استطاعت أن تمتلك حقوق بث مباريات دوري أبطال اسيا للنخبة ايضًا، كما أنها تنقل مباريات كأس العرب للأندية أيضًا، ومن خلال العناوين القادمة سوف نوضح أهم ما تقدمه القناة من برامج رياضية وترددات القناة على مختلف الأقمار الصناعية.

أهم برامج قناة الكأس الرياضية

تقدم القناة مجموعة من البرامج المختلفة، وهي :

  • تقدم القناة برنامج 90 دقيقة الذي يعمل على تغطية كافة مستجدات عالم الرياضة.
  • برنامج الكرة العربية يتناول كافة الأحداث المتعلقة ببطولات الكرة العربية.
  • برنامج الحكم يتخصص في تناول الأخطاء التحكيمية خلال المباريات.
  • برنامج جرايد يعمل على نقل أحدث الأخبار المقدمة عبر الصحف الرياضية سواء كانت عالمية أو محلية.
  • برنامج الحصاد يتناول النتائج النهائية للمباريات.
  • برنامج ضيفنا يقوم باستضافة نجوم الرياضة ليمنحهم فرصة سرد أهم ما مروا به خلال مسيرتهم.
  • برنامج المجلس يعد أحد أهم البرامج الرياضية التحليلية على الساحة العربية.

التردد الجديد لقناة الكأس الرياضية على قمر النايل سات

  • التردد : 11919.
  • معدل الاستقطاب : أفقي.
  • معامل تصحيح الخطأ : 3/5.
  • معدل الترميز : 27500.
  • جودة الصورة : HD.

ترددات قناة الكأس الرياضية على القمر عرب سات

  1. التردد : 10770.
  2. معدل الاستقطاب : أفقي.
  3. معامل تصحيح الخطأ : 3/5.
  4. معدل الترميز : 27500.
  5. جودة الصورة : HD.

بالإضافة إلى وجود تردد آخر :

  1. التردد : 12245.
  2. معدل الترميز: 27500.
  3. معدل الاستقطاب : عمودي.
  4. معامل تصحيح الخطأ : 3/5
  5. جودة الصورة : HD.

التردد الجديد لقناة الكأس المفتوحة على سهيل سات

  • التردد : 10770
  • معدل الاستقطاب : أفقي
  • معدل الترميز : 27500
  • معامل تصحيح الخطأ : 4/3
  • جودة الصورة : HD.

التردد الجديد لقناة الكأس الأولى على قمر النايل سات

  • التردد : 11919
  • معدل الاستقطاب : H
  • معدل الترميز : 27500
  • معامل تصحيح الخطأ : ¾
  • جودة الصورة : HD.

التردد الجديد لقناة الكأس الأولى على قمر عرب سات

  • التردد  : 12245
  • معدل الاستقطاب : V
  • معدل الترميز : 27500
  • معامل تصحيح الخطأ : ¾
  • جودة الصورة : HD.

التردد الجديد لقناة الكأس الثانية على قمر النايل سات

  • التردد : 11919
  • معدل الاستقطاب : H
  • معدل الترميز: 27500
  • معامل تصحيح الخطأ : ¾
  • جودة الصورة : HD.

التردد الجديد لقناة الكأس الثانية على قمر عرب سات

  • التردد : 12245
  • معدل الاستقطاب : V
  • معدل الترميز : 27500
  • معامل تصحيح الخطأ : ¾
  • جودة الصورة : HD.

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