اكتشفوا كل جديد حول “أخر تحديث” سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم البنك الأهلي وجميع البنوك المصرية - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 09:29 صباحاً - مع بداية التعاملات البنكية اليوم سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم مستويات جديدة، إذ سيطر الارتفاع على الأسعار داخل جميع البنوك المصرية خلال الأيام الاخيرة، وسط تسائلات من قبل المواطنين خاصة المقبلين على السفر حول إمكانية الصعود خلال الساعات القادمة، خاصةً مع تحرك سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم

تزامنًا مع اقتراب موسم العمرة خلال شهر رمضان، يحظى دومًا سعر الريال السعودي اليوم داخل البنوك المصرية اهتمام كبير من قبل الأشخاص الراغبين بالسفر إلى المملكة العربية السعودية، لذا خلال السطور التالية نشير إلى أخر تحديث حول الأسعار وفقًا لما هو معلن عبر المواقع الإلكترونية الرسمية التابعة إلى البنوك المصرية:

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم البنك الأهلي في حالة الشراء 13.382 جنيه، في حين استقر سعر البيع عند مستوى 13.326جنيه مصري.

سجل بنك مصر في حالة الشراء 13.385 جنيه مصري، وسعر البيع 13.329 جنيه مصري.

أعلن بنك القاهرة اليوم سعر الشراء 13.388 جنيه، وسعر البيع 13.329 جنيه مصري.

المصرف العربي الدولي حدد سعر الشراء اليوم عند 13.385 جنيه مصري، وسعر البيع عند 13.356 جنيه مصري.

بنك الاستثمار العربي حدد سعر الشراء اليوم عند 13.399 جنيه مصري، وسعر البيع استقر عند 13.352 جنيه مصري.

بنك قناة السويس حدد سعر الشراء اليوم عند 13.395 جنيه مصري، سعر البيع استقر عند 13.308 جنيه مصري.

اليوم أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي سعر الريال السعودي في حالة الشراء 13.388 جنيه مصري، وسعر البيع 13.364 جنيه مصري.

البنك التجاري الدولي (CIB) حدد سعر الشراء عند 13.385 جنيه مصري، وسعر البيع استقر عند 13.356 جنيه مصري.

بنك الإسكندرية أعلن سعر الشراء عند 13.384 جنيه، سعر البيع بلغ مستوى 13.346 جنيه مصري.

البنك المصري الخليجي حدد اليوم سعر الشراء عند مستوى 13.374 جنيه مصري، وسعر البيع استقر عند 13.345 جنيه مصري.

المصرف المتحد حدد سعر الشراء عند 13.405 جنيه مصري، 12.937 جنيه مصري للبيع.

سعر الريال السعوي اليوم الإثنين

أعلن البنك المركزي المصري سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الإثنين الموافق 9 من شهر ديسمبر 2024، وقد جاءت الأسعار كما يلي: