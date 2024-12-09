اكتشفوا كل جديد حول تردد قناة مكملين الجديد 2025 على نايل سات تابع أهم البرامج - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 09:29 صباحاً - تتزايد عملية البحث عن تردد قناة مكملين الجديد 2025 التي تشكل اهتمام بالغ لدى الكثير من المواطنين، قناة مكملين هي قناة مصرية ولكنها تنقل البث من تركيا بمدينة اسطنبول، لقد تم تأسيسها في عام 2013 وحققت هذه القناة شهرة واسعة ونجاح كبير، كما أنها أصبحت من أهم القنوات الفضائية على الساحة نظراً لما تعرضه من برامج وما تناقشه من قضايا بين الاجتماعية والاقتصادية والسياسية حول أحوال مصر في السنوات الأخيرة،

قناة مكملين تعمل بأحدث الإمكانيات والتقنيات لكي يستطيع الجميع تنزيلها على الجهاز دون أي صعوبة، تعمل قناة مكملين على تغطية الأخبار الرياضية على مدار 24 ساعة، ننا تعمل القناة بدون أي تشفير كونها مفتوحة على جميع الأقمار الصناعية، خلال موقعنا إقرأ نيوز نستعرض لحضراتكم اليوم تردد قناة مكملين الجديد 2025 ابقوا معنا..

تردد قناة مكملين الجديد 2025

التردد: 12687.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 7/8.

معامل الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة مكملين على عرب سات

التردد: 11142.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة مكملين على سهيل سات

القمر الصناعي: سهيل سات.

التردد: 10730.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الرمز: 30000.

معامل التصحيح: 5/6.

قناة مكملين

قناة مكملين هي قناة متخصصة في تقديم الأخبار المختلفة وتطرح أهم القضايا وتعمل على طرح الحلول المناسبة، يتابع القناة ملايين الأشخاص من مختلف الدول العربية، تعمل القناة بإشارة قوية وجودة عالية hd وهذا ما يساعدها على العمل بشكل أفضل دون تقطيع أو تشويش، تنقل القناة مجموعة من أهم البرامج منها برنامج أخر كلام وبرنامج مصر النهاردة وعرض البرنامج الشهير ألو مكملين و برنامج يستفتونك وغيرها الكثير من البرامج المهمة التي تقدم رسالة للمجتمع ولها دور كبير.

خلال هذه الفترة تقوم القناة بالعمل بشكل أٌوى مما سبق وتحرص أن تضم العديد من المراسلين من أجل تغطية الحدث الإخبارية من أ{ض الواقع لحظة بلحظة على مدار 24 ساعة لتوثيق الحدث وهذا ما يزيد من المصداقية.