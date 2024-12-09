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قتل بالا ومفاجأة كبيرة| موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 174 على قناة atv التركية - كلمتك نيوز

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اكتشفوا كل جديد حول قتل بالا ومفاجأة كبيرة| موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 174 على قناة atv التركية - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 07:46 صباحاً - يبحث عدد كبير من المشاهدين ومحبي الدراما التركية عن موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 174 على قناة atv التركية،التي من المتوقع أن تشهد الكثير من المفاجآت أبرزها مقتل بالا عند قبر حليمة واستشهاد بايهان،والكثير من التفاصيل والأحداث التي لا يجب أن تفوتها، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 174 على قناة atv التركية…..

أحداث مسلسل قيامة عثمان الحلقة 174

بدأ عدد كبير من المتابعين في البحث عن موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 174، والتي يتوقع لها الكثيرين أن تشهد أحداثاً شيقة وممتعة، يعرض المسلسل الكثير من التفاصيل الخاصة بالصراع الذي دار وقت بناء الدولة العثمانية والضغوطات التي تعرض لها عثمان من قبل أعدائه والمكائد التي كانت تُدبر له، إلا أن عثمان بفضل ذكائه وحكمته استطاع أن ينتصر عليهم ويقضى على أعداءه.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 174

يُعرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 174 على قناة atv التركية مساء يوم الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة التاسعة بتوقيت السعودية، كما تعاد الحلقة في اليوم التالي على قناة الفجر الجزائرية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت السعودية.

تردد قناة atv التركية

  • التردد: 10796.
  • القمر الصناعي: النايل سات.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
  • الجودة: HD.

تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2024

كما يمكنكم أيضاً الإستمتاع بمسلسل قيامة عثمان الحلقة 174 على قناة الفجر الجزائرية التي يمكنكم استقبالها على التردد الآتي:

  • التردد: 12054.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • معدل الترميز: 27500.
  • الجودة: HD.
  • القمر الصناعي: النايل سات.

و يترقب الملايين من المشاهدين عرض الحلقة الـ 174 من مسلسل قيامة عثمان التي من المتوقع أن تشهد الكثير من الأحداث  الشيقة والممتعة…

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