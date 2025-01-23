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الرياضة - 04:46 - الرئيس الصومالي: ترفيع العلاقات مع مصر إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية - أخبار كلمتك

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الرياضة - 04:46 - الرئيس الصومالي: ترفيع العلاقات مع مصر إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:46 - الرئيس الصومالي: ترفيع العلاقات مع مصر إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 23 يناير 2025 04:46 مساءً - كشف الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، اليوم الخميس، عن توقيع اتفاقيات مع مصر، خلال الساعات الماضية، لمواجهة تحديات القرن 21.تعبر عن الإمكانيات الكبيرة للشراكة بين البلدين

وأعرب الرئيس الصومالي خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن فخره لتعظيم التعاون مع مصر من أجل تحقيق مصالح دولة الصومال خاصة في مجالات الأمن والدبلوماسية والتنمية الاقتصادية.

وقال، إن «الاتفاق الاستراتيجي سوف يخدم مصالح البلدين مصر والصومال، وبالتالي العالم أجمع»، مشيرًا إلى أنه لا يتم عقد الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصومال للإضرار بسيادة ومصالح الدول الأخرى ولكن لتعزيز وتطور مصالح البلدين وتنميتها.

واختتم الرئيس الصومالي: أن «ترفيع العلاقات بين الصومال ومصر إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية تعد أحد النتائج المهمة لهذا اللقاء».

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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