الرياضة - 04:46 - الرئيس الصومالي: ترفيع العلاقات مع مصر إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 23 يناير 2025 04:46 مساءً - كشف الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، اليوم الخميس، عن توقيع اتفاقيات مع مصر، خلال الساعات الماضية، لمواجهة تحديات القرن 21.تعبر عن الإمكانيات الكبيرة للشراكة بين البلدين

وأعرب الرئيس الصومالي خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن فخره لتعظيم التعاون مع مصر من أجل تحقيق مصالح دولة الصومال خاصة في مجالات الأمن والدبلوماسية والتنمية الاقتصادية.

وقال، إن «الاتفاق الاستراتيجي سوف يخدم مصالح البلدين مصر والصومال، وبالتالي العالم أجمع»، مشيرًا إلى أنه لا يتم عقد الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصومال للإضرار بسيادة ومصالح الدول الأخرى ولكن لتعزيز وتطور مصالح البلدين وتنميتها.

واختتم الرئيس الصومالي: أن «ترفيع العلاقات بين الصومال ومصر إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية تعد أحد النتائج المهمة لهذا اللقاء».