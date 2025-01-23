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مدينة سماء الخليج العربي تدشن توليد الطاقة بالرياح وتفتتح مكتب الشركة المنفذة في المدينة بأبين - أخبار كلمتك

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الرياضة - 04:26 - الرئيس الصومالي: الدعم المصري يعزز قدرة صمودنا في مواجهة التحديات ويحقق طموحات شعبنا - أخبار كلمتك

الاتحاد الليبي يعلن استعارة كهربا من الأهلي رسميا - أخبار كلمتك

الاتحاد الليبي يعلن استعارة كهربا من الأهلي رسميا - أخبار كلمتك

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الرياضة - 03:26 - مفاجأة.. سعر الذهب في ختام تعاملات اليوم الخميس 23 يناير 2025 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 03:26 - مفاجأة.. سعر الذهب في ختام تعاملات اليوم الخميس 23 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:26 - مفاجأة.. سعر الذهب في ختام تعاملات اليوم الخميس 23 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 23 يناير 2025 03:26 مساءً - سعر الذهب عيار 21.. شهد سعر الذهب في ختام تعاملات اليوم الخميس 23 يناير 2025 تراجعاً، حيث انخفض بقيمة 10 جنيهات في كافة الأعيرة بـ سوق الصاغة المصري.

سعر الذهب الآن

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الذهب الآن وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الذهب الآن في مصر
سعر الذهب الآن

سعر الذهب لحظة بلحظة

سعر الذهب عيار 24، سجل اليوم الخميس في سوق الصاغة نحو 4354.25 جنيه للبيع، 4320 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22، سجل اليوم الخميس في سوق الصاغة نحو 3991.5 جنيه للبيع، 3960 جنيه للشراء.

سعر الذهب

أخر تحديث مباشر للذهب

سعر الذهب عيار 21، سجل اليوم الخميس في سوق الصاغة نحو 3810 جنيهًا للبيع، 3780 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18، سجل اليوم الخميس في سوق الصاغة نحو 3265.75 جنيه للبيع، 3240 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم
سعر الذهب

سعر الذهب اليوم

تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن “31.1 جرام” كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

سعر الذهب في 2025

سعر الذهب في سوق الصاغة

سعر الذهب عيار 14، سجل اليوم الخميس في سوق الصاغة نحو 2540 جنيه للبيع، 2520 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12، سجل اليوم الخميس في سوق الصاغة نحو 2177.25 جنيه للبيع، 2160 جنيه للشراء.

سعر الذهب لحظة بلحظة

سعر الذهب في مصر

سعر الجنيه الذهب، سجل اليوم الخميس في سوق الصاغة نحو 30480 جنيه للبيع، 30240 جنيه للشراء.

سعر أونصة الذهب، سجل اليوم الخميس في سوق الصاغة نحو 2746.29 دولار للبيع، 2746.02 دولار للشراء.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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