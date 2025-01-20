سيميوني: أتلتيكو مدريد يستهدف الوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 20 يناير 2025 05:05 مساءً - قال الأرجنتيني دييجو سيميوني، مدرب فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، قبل مواجهة باير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا، إن فريقه لديه هدف كبير وهو الوصول إلى نهائي البطولة.

سيميوني يتحدث عن مواجهة أتلتيكو مدريد وليفركوزن

وبخصوص باير ليفركوزن، قال "إنه فريق استثنائي. يلعب جيدا، وبسرعة جيدة للغاية وتنقلاته جيدة جدا.. تشابي يقدم عملا جميلا".

وأضاف: "أظهر هذا طوال الموسم الماضي وهو في الطريق لتكرار الأمر. طريقة لعبه للكرة مثيرة للإعجاب".

وأكمل: "علينا أن ننافس بالأدوات الموجودة لدينا. هدفنا مهم وكبير لأن فريقنا لم يسبق له الفوز بلقب دوري الأبطال".

ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل الجولة السابعة

1- ليفربول - 18 نقطة

2- برشلونة - 15 نقطة

3- أرسنال - 13 نقطة

4- ليفركوزن - 13 نقطة

5- أستون فيلا - 13 نقطة

6- إنتر ميلان - 13 نقطة

7- بريست - 13 نقطة

8- ليل - 18 نقطة

9- بروسيا دورتموند - 12 نقطة

10- بايرن مينونخ - 12 نقطة

11- أتلتيكو مدريد - 12 نقطة

12- ميلان - 12 نقطة

13- أتالانتا - 11 نقطة

14- يوفنتوس - 11 نقطة

15- بنفيكا - 10 نقاط

16- موناكو - 10 نقاط

17- سبورتنج لشبونة - 10 نقاط

18- فينورد - 10 نقاط

19- كلوب بروج - 10 نقاط

20- ريال مدريد - 9 نقاط

21- سيلتك - 9 نقاط

22- مانشستر سيتي - 8 نقاط

23- بي اس في - 8 نقاط

24- دينامو زغرب - 8 نقاط

25 - باريس سان جيرمان - 7 نقاط

26- شتوتجارت - 7 نقاط

27- شاختار - 4 نقاط

28- سبارتا براج - 4 نقاط

29- شتورم جراتس - 3 نقاط

30- جيرونا - 3 نقاط

31- النجم الأحمر - 3 نقاط

32- ريد بول سالزبورج - 3 نقاط

33- بولونيا - نقطتان

34- ليبزيج - بدون نقاط

35- سلوفان براتيسلافا - بدون نقاط

36- يونج بويز - بدون نقاط

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