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الرياضة - 11:16 - بعد طول انتظار «Wi-Fi Calling».. تفاصيل إطلاق خدمة مكالمات الواي فاي - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:16 - بعد طول انتظار «Wi-Fi Calling».. تفاصيل إطلاق خدمة مكالمات الواي فاي - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:16 - بعد طول انتظار «Wi-Fi Calling».. تفاصيل إطلاق خدمة مكالمات الواي فاي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 20 يناير 2025 11:16 صباحاً - مكالمات الواي فاي Wi-Fi Calling.. يطلق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خدمة مكالمات الواي فاي Wi-Fi Calling، اليوم الإثنين، وذلك بالتعاون مع شركات المحمول الـ 4 في مصر، ولذلك يتساءل الكثير عن تفاصيل خدمة مكالمات الواي فاي وكيفية تفعيلها على الهواتف.

مكالمات الواي فاي Wi-Fi Calling

وتستعرض كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص مكالمات الواي فاي Wi-Fi Calling، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

خدمة مكالمات الواي فاي Wi-Fi Calling

تفاصيل خدمة مكالمات الواي فاي Wi-Fi Calling

تعد خدمة مكالمات الواي فاي Wi-Fi Calling، تقنية جديدة، تتيح إجراء المكالمات الصوتية عبر شبكة الواي فاي بدلًا من الشبكات التقليدية، وذلك يتم دون الحاجة إلى تطبيقات إضافية، مع الحفاظ على رقم الهاتف وتكلفة المكالمة العادية.

خدمة مكالمات الواي فاي Wi-Fi Calling

مميزات مكالمات الواي فاي Wi-Fi Calling

وتكون خدمة مكالمات الواي فاي Wi-Fi Calling بديل مناسب لـ المناطق، التي تعاني من ضعف شبكات المحمول نتيجة ازدحام أو مشكلات التغطية.

وتعتمد خدمة مكالمات الواي فاي Wi-Fi Calling على الإنترنت الأرضي وشبكة الواي فاي، لتقوية الاتصال، ويخفف ذلك من الضغط على أبراج المحمول.

ويمكن للمستخدمين من خلال خدمةمكالمات الواي فاي Wi-Fi Callin، إجراء المكالمات بنفس رقمهم المعتاد وبتكلفة دقيقة المكالمة التقليدية.

خدمة مكالمات الواي فاي Wi-Fi Calling

تكلفة خدمة مكالمات الواي فاي Wi-Fi Calling

وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن تكلفة خدمة مكالمات الواي فاي Wi-Fi Calling، تكون بنفس سعر المكالمات العادية.

خدمة مكالمات الواي فاي Wi-Fi Calling

طريقة تفعيل مكالمات الواي فاي Wi-Fi Calling

- التأكد أولاً من أن الهاتف يدعم تقنية إجراء مكالمات الواي فاي Wi-Fi Calling، للاستفادة من هذه الخدمة

- التأكد من دعم الهاتف لخاصية مكالمات الواي فاي، والتحقق من ذلك من خلال دليل الهاتف أو زيارة موقع الشركة.

- التأكد من أن مشغل الاتصالات الخاص بك يدعم خدمة مكالمات الواي فاي Wi-Fi Calling.

- التواصل مع خدمة العملاء لشركات الاتصالات المعتمدة للتأكد من توافر خدمة مكالمات الواي فاي Wi-Fi Calling في منطقتك.

خدمة مكالمات الواي فاي Wi-Fi Calling

خطوات تفعيل خدمة مكالمات الواي فاي Wi-Fi Calling

أجهزة آيفون

- الدخول على «الإعدادات» من القائمة الرئيسية.

- اختار «Cellular» ثم «Wi-Fi Calling».

- حرك الزر إلى الوضع الأخضر.

- اضغط على «تمكين» عند ظهور النافذة المنبثقة.

أجهزة أندرويد

- الدخول على «الإعدادات» من القائمة الرئيسية.

- اختار «الشبكات والإنترنت» ثم «شبكة الهاتف المحمول».

- ثم بتفعيل خيار «الاتصال عبر Wi-Fi».

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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