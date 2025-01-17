السيسي يصل أرض الوطن عقب زيارة لـ أبو ظبي ولقاء بن زايد - أخبار كلمتك

السيسي يصل أرض الوطن عقب زيارة لـ أبو ظبي ولقاء بن زايد - أخبار كلمتك

حديث حوثي بشأن هذا الأمر - أخبار كلمتك

حديث حوثي بشأن هذا الأمر - أخبار كلمتك

برقم الجلوس.. ظهور نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2025 في المدارس - أخبار كلمتك

برقم الجلوس.. ظهور نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2025 في المدارس - أخبار كلمتك

بنموذج أسئلة واحد.. تفاصيل امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 - أخبار كلمتك

بنموذج أسئلة واحد.. تفاصيل امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - قبل عرضه.. دعاء حكم تكشف تفاصيل شخصيتها في مسلسل «صفحة بيضا» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - قبل عرضه.. دعاء حكم تكشف تفاصيل شخصيتها في مسلسل «صفحة بيضا» - أخبار كلمتك

الحساب الرسمي لـ "فيفا" يستعرض صورا لكأس العالم للأندية (صور) - أخبار كلمتك

الحساب الرسمي لـ "فيفا" يستعرض صورا لكأس العالم للأندية (صور) - أخبار كلمتك

الزمالك يعلن إصابة عبد الله السعيد - أخبار كلمتك

الزمالك يعلن إصابة عبد الله السعيد - أخبار كلمتك

غرائب وطرائف دوري السيدات، احتساب هدف لـ مسار لم يدخل مرمى الزمالك (فيديو) - أخبار كلمتك

غرائب وطرائف دوري السيدات، احتساب هدف لـ مسار لم يدخل مرمى الزمالك (فيديو) - أخبار كلمتك

ترامب يبحث قضايا عدة في مقدمتها التجارة مع نظيره الصيني - أخبار كلمتك

ترامب يبحث قضايا عدة في مقدمتها التجارة مع نظيره الصيني - أخبار كلمتك

صفارات الإنذار تدوي في مستوطنة نير عام بغلاف غزة - أخبار كلمتك

صفارات الإنذار تدوي في مستوطنة نير عام بغلاف غزة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 05:16 - «القاهرة الإخبارية» توثق استعدادات شاحنات المساعدات أمام معبر رفح لدخولها قطاع غزة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 05:16 - «القاهرة الإخبارية» توثق استعدادات شاحنات المساعدات أمام معبر رفح لدخولها قطاع غزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:16 - «القاهرة الإخبارية» توثق استعدادات شاحنات المساعدات أمام معبر رفح لدخولها قطاع غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 17 يناير 2025 05:16 مساءً - وثقت قناة القاهرة الإخبارية، استعدادات شاحنات المساعدات أمام معبر رفح تمهيدًا لدخولها إلى قطاع غزة.

وقال مراسل " القاهرة الإخبارية"، إن الدولة المصرية جهزت كميات كبيرة من المساعدات تشمل العديد من المواد الغذائية لدعم الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأضاف أن "شاحنات المساعدات تحمل عشرات الآلاف من المواد الغذائية الأساسية لقطاع غزة، مشيرًا إلى اصطفاف عدد كبير من شاحنات المساعدات أمام معبر رفح البري تمهيدا لدخولها إلى قطاع غزة".

اقرأ أيضاً
«الصحة العالمية»: نأمل إدخال 600 شاحنة مساعدات يوميا لقطاع غزة

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 46.876 شهيدا و110.642 مصابا

«حماس» تعلن تجاوز العقبات المتعلقة باتفاق وقف النار في قطاع غزة

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 09:01 - سعر الذهب اليوم الجمعة 17 يناير 2025 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق