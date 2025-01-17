الرياضة - 05:16 - «القاهرة الإخبارية» توثق استعدادات شاحنات المساعدات أمام معبر رفح لدخولها قطاع غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 17 يناير 2025 05:16 مساءً - وثقت قناة القاهرة الإخبارية، استعدادات شاحنات المساعدات أمام معبر رفح تمهيدًا لدخولها إلى قطاع غزة.
وقال مراسل " القاهرة الإخبارية"، إن الدولة المصرية جهزت كميات كبيرة من المساعدات تشمل العديد من المواد الغذائية لدعم الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأضاف أن "شاحنات المساعدات تحمل عشرات الآلاف من المواد الغذائية الأساسية لقطاع غزة، مشيرًا إلى اصطفاف عدد كبير من شاحنات المساعدات أمام معبر رفح البري تمهيدا لدخولها إلى قطاع غزة".
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