الرياضة - 10:46 - ترامب يلقي خطاب تنصيبه من داخل مبنى الكونجرس بسبب انخفاض درجات الحرارة - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:46 - ترامب يلقي خطاب تنصيبه من داخل مبنى الكونجرس بسبب انخفاض درجات الحرارة - أخبار كلمتك

مقرب من طارق صالح يهاجم زعيم الحوثيين ورجال المشائخ والقبائل - أخبار كلمتك

مقرب من طارق صالح يهاجم زعيم الحوثيين ورجال المشائخ والقبائل - أخبار كلمتك

بيان هام بشأن مقدارت محافظة شبوة - أخبار كلمتك

بيان هام بشأن مقدارت محافظة شبوة - أخبار كلمتك

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة 17-1-2025 - أخبار كلمتك

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة 17-1-2025 - أخبار كلمتك

رئيس وزراء بولندا الأسبق: ترامب يسعى لإنهاء الصراع في أوكرانيا ليحصل على جائزة نوبل - أخبار كلمتك

رئيس وزراء بولندا الأسبق: ترامب يسعى لإنهاء الصراع في أوكرانيا ليحصل على جائزة نوبل - أخبار كلمتك

أحمد الشرع وبن زايد يناقشان تعزيز العلاقات الثنائية بين سوريا والإمارات - أخبار كلمتك

أحمد الشرع وبن زايد يناقشان تعزيز العلاقات الثنائية بين سوريا والإمارات - أخبار كلمتك

طرح أغنية بنتكلم لـ مسار إجباري والمنشد محمود التهامي (فيديو) - أخبار كلمتك

طرح أغنية بنتكلم لـ مسار إجباري والمنشد محمود التهامي (فيديو) - أخبار كلمتك

«مايا مرسي».. توجه بتكثيف جهود الهلال الأحمر المصري لإنفاذ المساعدات إلى غزة - أخبار كلمتك

«مايا مرسي».. توجه بتكثيف جهود الهلال الأحمر المصري لإنفاذ المساعدات إلى غزة - أخبار كلمتك

«أستاذ علوم سياسية»: ترامب لن يدخل في صراع مع الصين.. فيديو - أخبار كلمتك

«أستاذ علوم سياسية»: ترامب لن يدخل في صراع مع الصين.. فيديو - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:26 - إعلام عبري: من المتوقع أن يشغل وزير الزراعة آفي ديختر منصب بن جفير مؤقتا - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:26 - إعلام عبري: من المتوقع أن يشغل وزير الزراعة آفي ديختر منصب بن جفير مؤقتا - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

«الرعاية الصحية»: 353 ألف منتفع بالمبادرات الرئاسية السبع في محافظات التأمين الشامل - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
«الرعاية الصحية»: 353 ألف منتفع بالمبادرات الرئاسية السبع في محافظات التأمين الشامل - أخبار كلمتك

«الرعاية الصحية»: 353 ألف منتفع بالمبادرات الرئاسية السبع في محافظات التأمين الشامل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 17 يناير 2025 10:06 مساءً - قال الدكتور هاني راشد نائب رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، إن إجمالي المنتفعين بالمبادرات الرئاسية بمحافظات التأمين الصحي الشامل 353 ألف منتفع في 7 مبادرات تشمل الكشف المبكر عن الاورام وفحص راغبي الزواج والاعتلال الكلوب وصحة المرأة واكتشاف ضعف السمع وصحة الأم والجنين وفحص فيروس (سي).

وأوضح راشد - في كلمة خلال اليوم الثاني للملتقى الإعلامي الأول الذي تنظمه هيئة التأمين الصحى الشامل خلال الفترة من 16 الى 18 يناير - أن المحافظات التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل تشمل: بورسعيد والأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء والسويس وأسوان، وعدد المنشآت 328 منشأة وعدد المنتفعين يقارب 6 ملايين مواطن.

ونوه إلى أنه جرت ميكنة 100% من وحدات ومراكز طب الأسرة وتحقيق 85% من المستهدف من الفحص الشامل.

وفيما يخص محور التحول الرقمي والصحة الإلكترونية، فقد جرت رقمنة 225 وحدة ومركزا و31 عيادة خارجية و30 قسما للطوارئ و29 قسما داخليا و20 وحدة غسيل كلوي، مضيفا أن أعداد خدمات الأشعة بنظام أرشفة الأشعة Pacs المقدمة للمنتفعين حتى نهاية 2024 بلغت ما يقرب من مليونين من خلال 82 قسم أشعة.

وفي إطار التميز الطبي، أشار إلى أنه تم تفعيل أكثر من 491 بروتوكولا علاجيا يخدم التخصصات الطبية، وإنشاء ما يقرب من 6 ملايين ملف طبي الكتروني.

أما فيما يخص الاعتمادات الدولية، قال إنه تم اعتماد مستشفى شرم الشيخ الدولي ومجمع الاسماعيلية الطبي طبقا لمعايير JCI الدولية، فيما حصلت مستشفيي شرم الشيخ الدولي والرمد ببورسعيد على الاعتراف الدولي من الشبكة الدولية للمستشفيات الخضراء GGHH.

وقال انه تم تنفيذ 33 ألف برنامج تدريبي للعناصر البشرية وتدريب 426 ألف كادر طبي وإداري و79 برنامج بعثات للخارج وتشوف.

وفي ختام كلمته، لفت راشد إلى أنه تم تقديم خدمات السياحة العلاجية لأكثر من 10 آلاف سائح خلال عامين، مضيفا أن إيرادات السياحة العلاجية بلغت مليونين ونصف المليون دولار خلال عامين.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

وزير الصحة يطمئن على جاهزية مستشفيات شمال سيناء والمحافظات المجاورة لعلاج الفلسطينيين - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق