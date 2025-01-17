«الرعاية الصحية»: 353 ألف منتفع بالمبادرات الرئاسية السبع في محافظات التأمين الشامل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 17 يناير 2025 10:06 مساءً - قال الدكتور هاني راشد نائب رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، إن إجمالي المنتفعين بالمبادرات الرئاسية بمحافظات التأمين الصحي الشامل 353 ألف منتفع في 7 مبادرات تشمل الكشف المبكر عن الاورام وفحص راغبي الزواج والاعتلال الكلوب وصحة المرأة واكتشاف ضعف السمع وصحة الأم والجنين وفحص فيروس (سي).

وأوضح راشد - في كلمة خلال اليوم الثاني للملتقى الإعلامي الأول الذي تنظمه هيئة التأمين الصحى الشامل خلال الفترة من 16 الى 18 يناير - أن المحافظات التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل تشمل: بورسعيد والأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء والسويس وأسوان، وعدد المنشآت 328 منشأة وعدد المنتفعين يقارب 6 ملايين مواطن.

ونوه إلى أنه جرت ميكنة 100% من وحدات ومراكز طب الأسرة وتحقيق 85% من المستهدف من الفحص الشامل.

وفيما يخص محور التحول الرقمي والصحة الإلكترونية، فقد جرت رقمنة 225 وحدة ومركزا و31 عيادة خارجية و30 قسما للطوارئ و29 قسما داخليا و20 وحدة غسيل كلوي، مضيفا أن أعداد خدمات الأشعة بنظام أرشفة الأشعة Pacs المقدمة للمنتفعين حتى نهاية 2024 بلغت ما يقرب من مليونين من خلال 82 قسم أشعة.

وفي إطار التميز الطبي، أشار إلى أنه تم تفعيل أكثر من 491 بروتوكولا علاجيا يخدم التخصصات الطبية، وإنشاء ما يقرب من 6 ملايين ملف طبي الكتروني.

أما فيما يخص الاعتمادات الدولية، قال إنه تم اعتماد مستشفى شرم الشيخ الدولي ومجمع الاسماعيلية الطبي طبقا لمعايير JCI الدولية، فيما حصلت مستشفيي شرم الشيخ الدولي والرمد ببورسعيد على الاعتراف الدولي من الشبكة الدولية للمستشفيات الخضراء GGHH.

وقال انه تم تنفيذ 33 ألف برنامج تدريبي للعناصر البشرية وتدريب 426 ألف كادر طبي وإداري و79 برنامج بعثات للخارج وتشوف.

وفي ختام كلمته، لفت راشد إلى أنه تم تقديم خدمات السياحة العلاجية لأكثر من 10 آلاف سائح خلال عامين، مضيفا أن إيرادات السياحة العلاجية بلغت مليونين ونصف المليون دولار خلال عامين.