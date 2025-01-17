الرياضة - 05:16 - نشاط رئيس الوزراء في أسبوع.. لقاءات واجتماعات ومتابعات للمشروعات القومية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 17 يناير 2025 05:16 مساءً - قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الجاري من 11 إلى 17 يناير، بعدد من الأنشطة التي شملت سلسلة من الزيارات الميدانية والاجتماعات التي تؤكد التزام الحكومة بخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز البنية التحتية، وفتح آفاق جديدة للاستثمار في مجالات التكنولوجيا والصناعة، فضلًا عن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يعزز مبادئ العدالة الاجتماعية، علاوة على متابعة آخر المستجدات المتعلقة بعدد من المشروعات السياحية الاستراتيجية، في إطار الحرص على الاستغلال الأمثل للإمكانات السياحية والطبيعية لتلك المناطق، لتعكس تلك الجهود رؤية الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات، وأهمية مواصلة الجهود الوطنية لدعم القطاعات الحيوية ذات الأولوية.

وجاء في التقرير الأسبوعي الصادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن نشاط الدكتور مصطفى مدبولي شمل تفقد اللمسات النهائية لمشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، وقد أكد أن المتحف يعتبر صرحًا حضاريًا عالميًا ينقل للعالم ملخصًا عظيمًا لتاريخ وكنوز الحضارة المصرية القديمة في كيان واحد.

كما أشار رئيس الوزراء إلى الجهد الكبير المبذول في تطوير المناطق المحيطة بالمتحف، موضحًا أنه تم تصميم وبناء شبكة طرق ضخمة لتسهيل الوصول إلى المنطقة.

يأتي هذا فيما قام رئيس مجلس الوزراء أيضًا بجولة تفقدية لمركز إبداع مصر الرقمية «كريتيفا» الجيزة، وقد أشار التقرير إلى أبرز ما جاء خلالها حيث تفقد سيادته عددًا من المعامل الخاصة باحتضان الشركات الناشئة والابتكار ومبادرة أجيال مصر الرقمية والبرمجة، فضلًا عن متابعة أنشطة معمل الابتكار الحكومي وبرامج بناء القدرات التي يقدمها المعهد القومي للاتصالات، وكذلك لقاء عدد من خريجي برنامج التدريب من أجل التوظيف وأكاديمية المواهب المصرية ومدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية.

وإلى جانب ما سبق، عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعًا لاستعراض ملامح منظومـة الكارت الموحد لصرف الدعم التمويني، حيث تستهدف المنظومة توفير مجموعة متنوعة من الخدمات للمواطنين من خلال كارت ذكي واحد، بما يسهم في وصول الدعم لمستحقيه ودعم منظومة الشمول المالي، كما كلف بعرض تفاصيل المنظومة على لجنة العدالة الاجتماعية في اجتماعها المقبل.

وتضمن نشاط رئيس مجلس الوزراء خلال الأسبوع الجاري، وفقًا للتقرير، عقد اجتماع لاستعراض موقف الأراضي وأعمال التنمية بالساحل الشمالي الغربي، وقد أكد سيادته أن الاجتماع يأتي في إطار العمل على دفع جهود التنمية في الساحل الشمالي الغربي لتعظيم العائد في ضوء الفرص الواعدة التي يتميز بها، كما تابع سيادته الموقف التنفيذي لأعمال تطوير مدينة رأس الحكمة وإعادة تسكين العائلات داخل منطقة «شمس الحكمة».

هذا وقد عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعًا لمتابعة موقف مشروعات تطوير موقع التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين، مؤكدًا على ما يوليه رئيس الجمهورية من اهتمام بالغ للمشروع وحرص فخامته على المتابعة الدورية لمعدلات ونسب الإنجاز الخاصة بتنفيذ مختلف مكوناته، كما تمت الإشارة إلى أن متوسط النسبة التنفيذية الإجمالية لمختلف المشروعات وصلت إلى 90%، وجار العمل على سرعة الانتهاء واستكمال باقي المشروعات، سعيًا لدخولها الخدمة في أقرب وقت.

وذكر التقرير أن رئيس مجلس الوزراء وجه ببدء الاستعداد لاحتفالية افتتاح هذه المشروعات المهمة التي ستسهم في الترويج السياحي وجذب أعداد جديدة من السياح الوافدين.

وإلى جانب ما سبق، فقد عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي للمرحلة الأولي من منظومة التأمين الصحي الشامل والاستعدادات الجارية لبدء تطبيق المرحلة الثانية، حيث بلغ عدد الخدمات الصحية المقدمة من خلال المنظومة 3451 خدمة، وذلك من خلال 406 منشآت تعاقدت معها الهيئة لتقديم خدمات الرعاية الصحية لـ 3.8 مليون مستفيد في محافظات المرحلة الأولى.

وتطرق الاجتماع، وفقًا للتقرير، إلى الاستعدادات الجارية والموقف التنفيذي للمشروعات الخاصة بعدد من المنشآت الطبية استعدادًا لدخولها الخدمة وبدء تطبيق المرحلة الثانية من المنظومة.

وخلال الأسبوع الجاري، عقد الدكتور مصطفى مدبولي لقاءً مع نائب رئيس «مجموعة جيلي أوتو القابضة» لاستعراض خطة المجموعة لتصنيع السيارات في مصر بالشراكة مع "أوتو موبيلتي"، وقد أعرب سيادته عن تقديره للشراكة القائمة بين "مجموعة جيلي أوتو القابضة" وشركة «أوتو موبيليتي»، مُشيرًا إلى أنها أثمرت عن مشروع مهم للغاية لتصنيع سيارات ماركة «جيلي» في مصر.

وورد في التقرير أن الدكتور مصطفى مدبولي شهد خلال الأسبوع الجاري احتفالية افتتاح مصنع تجميع سيارات "جيلي" بمدينة السادس من أكتوبر، معربًا عن سعادته بأن يكون هذا الاستثمار هو أول استثمار صناعي لمجموعة جيلي للسيارات ليس في مصر فقط بل في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، حيث يحتوي المصنع على أول خط إنتاج مرن مزدوج النماذج للسيارات (السيدان) و(الاس يو في) بمصر، مع تقديم عمليات اللحام بالليزر لأول مرة.

كما قام رئيس مجلس الوزراء، وفقًا للتقرير، بجولة بمصنع تجميع سيارات "جيلي" بمدينة السادس من أكتوبر، والذي يضم خطين لإنتاج سيارات "جيلي" بسعة إجمالية تصل إلى 10 آلاف سيارة سنويًا، وبلغت نسبة التصنيع المحلي بخطوط التجميع التي تم افتتاحها 45%.

وأخيرًا، عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعًا لاستعراض سيناريوهات احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، وقد أشار إلى أنه يجري العمل على أن تكون هذه الفعالية على أعلى مستوى دولي لتعبر عما تحقق من تقدم في مصر في مختلف المجالات في الفترة الأخيرة، موضحًا أن الاحتفالية لن تكون يومًا واحدًا، ولكنها ستمتد لعدة أيام لتشهد عددًا من الفعاليات المهمة.