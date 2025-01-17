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الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا السبت وتحذر من هذه الظاهرة - أخبار كلمتك

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الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا السبت وتحذر من هذه الظاهرة - أخبار كلمتك

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا السبت وتحذر من هذه الظاهرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 17 يناير 2025 10:10 مساءً -  

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة غدا السبت، وقالت إنه من المتوقع أن  يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد،  وعلى السواحل الشمالية ودافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة ليلا، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء، ويتكون الصقيع على وسط سيناء.

 

حالة الطقس غدا السبت، حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تكون شبورة مائية كثيفة صباحًا  بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

وناشدت الأرصاد الجوية باتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.


ووجهت هيئة الأرصاد الجوية العديد من النصائح لمواجهة الشبورة المائية:


1_ القيادة ببطء شديد

2_ لا تقود السيارة في حال انعدام الرؤية


3_ اضاءة كشافات الشبورة المائية

4_  زيادة مسافات الأمان بين سيارتك والسيارات الأخرى

5_ استعمال مساحات الزجاج باستمرار

6_ فتح زجاج السيارة قليلًا لمنع تكثف بخار الماء داخل السيارة

7_  استخدام آلة التنبيه على فترات حتى يشعر الآخرون بوجودك

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا السبت  ، حيث يسود طقس معتدلا على  القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على السواحل الشمالية، دافئا على  جنوب البلاد،شديد للبرودة  ليلا وفى الصباح الباكر  على اغلب الأنحاء.


كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة عن الغد: 
القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى:  12

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:20

درجة الحرارة الصغرى: 11

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 16

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 23

درجة الحرارة الصغرى: 10

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:29

درجة الحرارة الصغرى:15

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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