هاني أبو ريدة يزور المحلة لدعم صابر عيد ومتابعة منتخب الشباب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 17 يناير 2025 05:05 مساءً - منتخب الشباب، وصل هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة إلى مدينة المحلة، لحضور المباراة الودية لمنتخب الشباب مواليد 2005 مع الفريق الأول بنادي غزل المحلة، التي إنطلقت قبل قليل.

سر زيارة أبو ريدة لمدينة المحلة

زيارة هاني أبو أبو ريدة لمدينة المحلة، ليس فقط لحضور المباراة الودية لمنتخب الشباب، بل لزيارة صابر عيد نجم المحلة ومنتخب مصر الأسبق، الذي يعاني من أزمة صحية في الفترة الأخيرة

وتأتي زيارة أبو ريدة لنجم منتخب مصر السابق لتقديم الدعم له، إستجابة لنداء كلمتك، قبل يومين بضرورة الوقوف إلى جانب صابر عيد الذي كان أحد نجوم منتخب مصر في كأس العالم 1990 مع الجنرال الراحل محمود الجوهري

منتخب الشباب مواليد 2005، كلمتك

تشكيل منتخب الشباب لمواجهة غزل المحلة

استقر الكابتن اسامه نبيه المدير الفني على تشكيل منتخب الشباب لكرة القدم مواليد 2005 المقرر أن يؤدي بعد لحظات مباراة ودية مع الفريق الأول لغزل المحلة بقيادة الكابتن شوقي غريب المدير الفني ضمن سلسلة التجارب التى يخوضها فى إطار استعدادات المنتخب للمشاركة فى كأس الأمم الأفريقية للشباب أبريل المقبل فى كوت ديفوار

ويضم التشكيل: عبد المنعم تامر فى حراسة المرمي واحمد سمير واحمد عابدين ومحمد معتز ومحمود لبيب فى خط الدفاع وخالد ربيع واحمد حيد واحمد كاباكا فى خط الوسط..ومحمد رأفت ومحمد شرف واحمد عمورى فى خط الهجوم

تشكيل الجهاز الفني لمنتخب الشباب

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الشباب كلا من: أسامه نبيه المدير الفني وحماده أنور المدير الإداري وعلاء عبده المدرب العام ومحمد عمر النور المدرب وأيمن طاهر مدرب الحراس ود.ايمن فريد الطبيب واحمد عصام محلل الاداء واحمد ممدوح واحمد عباس للتدليك وعلاء سعيد مدير المهمات.

وكان منتخب الشباب قد فاز على رجاء مطروح بهدفين نظيفين فى أول تجاربه تحت ولاية اسامة نبيه.

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