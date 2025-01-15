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بوخوم متذيل ترتيب الدوري الألماني يتخطى سانت باولي بهدف - أخبار كلمتك

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بوخوم متذيل ترتيب الدوري الألماني يتخطى سانت باولي بهدف - أخبار كلمتك

بوخوم متذيل ترتيب الدوري الألماني يتخطى سانت باولي بهدف - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 15 يناير 2025 10:10 مساءً - الدوري الألماني، فاز فريق بوخوم على نظيره سانت باولي، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب رورستاديون، ضمن الجولة السابعة عشر من الدوري الألماني.

أحرز هدف المباراة الوحيد فيليب هوفمان في الدقيقة 66، ليقود فريقه بوخوم لفوز هام وحصد النقاط الثلاث.

وفي الوقت بدل الضائع من المباراة، أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه آدم دزويجالا لاعب سانت باولي.

 

ترتيب بوخوم وسانت باولي في جدول ترتيب الدوري الألماني

بتلك النتيجة يرتفع رصيد بوخوم إلى 9 نقاط في المركز الثامن عشر والأخير بجدول ترتيب الدوري الألماني، فيما يتجمد رصيد سانت باولي عند 14 نقطة في المركز الخامس عشر.

 

آينتراخت فرانكفورت يسحق فرايبورج برباعية بالدوري الألماني 

وضمن نفس الجولة، حقق فريق آينتراخت فرانكفورت، فوزًا كبيرًا أمام  نظيره فرايبورج بنتيجة 4-1 في  المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "دوتش بانك بارك" ضمن الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الألماني.

وافتتح فرايبورج التسجيل عن طريق ريتسو دوان في الدقيقة 36، قبل أن يتعادل فرانكفورت عن طريق روبن كوخ في الدقيقة 42 من صناعة المحترف المصري عمر مرموش.

وأحرز عمر مرموش الهدف الثاني في الدقيقة 65.

وأضاف هوجو ايكيتيكي في الدقيقة 71، واختتم الأهداف نامدي كولينز في الدقيقة 81.

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تشكيل آينتراخت فرانكفورت أمام فرايبورج 

وشهد تشكيل فرانكفورت تواجد عمر مرموش أساسيا، وجاء التشكيل كاملا كالتالي:

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ويحتل فرانكفورت حاليًّا المركز الثالث برصيد 33 نقطة، في حين أن فرايبورج لديه 27 نقطة في المركز السابع.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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