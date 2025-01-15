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بمشاركة مصطفى محمد بديلا، نانت يودع كأس فرنسا على يد بريست - أخبار كلمتك

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بمشاركة مصطفى محمد بديلا، نانت يودع كأس فرنسا على يد بريست - أخبار كلمتك

بمشاركة مصطفى محمد بديلا، نانت يودع كأس فرنسا على يد بريست - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 15 يناير 2025 09:50 مساءً - ودع فريق نانت منافسات كأس فرنسا من دور الـ 32 على يد فريق بريست، وذلك بالخسارة أمام بهدفين مقابل هدف.

وشارك مصطفى محمد مع نانت في الدقيقة 46 من عمر المباراة. 

وسجل الأهداف عبد الله سيما (24') وبرندان تشاردونيت (34') فيما سجل هدف نانت هوريست بالدقيقة 83.

وكان نانت قد تعادل مع موناكو في الدوري الفرنسي في آخر مبارياته بالدوري.

وسجل أهداف نانت كل من ماركوس أبلين في الدقيقة 12 وكينجسلي أميان في الدقيقة 46، فيما سجل أهداف موناكو، بيل أومبولو في الدقيقة 52 محمد ساليسو في الدقيقة 59.

تشكيل نانت أمام موناكو


وجاء تشكيل نانت أمام موناكو، كما يلي:

حارس المرمى: أنتوني لوبيس.

خط الدفاع: كيلفن أميان، وجان تشارلز كاستيلو، وناثان زيزي، ونيكولاس بالوا، ونيكولاس كوزا.

خط الوسط: سوربا توماس، ويوهان ليبينانت، ودوجلاس أوجوستو.

خط الهجوم: ماتياس أبليني، وموسيس سيمون.

وتواجد على مقاعد البدلاء برفقة مصطفى محمد، كل من: جين كيفين دوفيرن، وماركوس كوكو، وجون فيلب جبامين، وفلوريان مولات، وباتريك كارلجرين، ولويس لورو، وهيربا جيراسي، ديهماين أسوماني.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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