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الدوري الإنجليزي، تشيلسي يتقدم على بورنموث بهدف في الشوط الأول - أخبار كلمتك

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الدوري الإنجليزي، تشيلسي يتقدم على بورنموث بهدف في الشوط الأول - أخبار كلمتك

الدوري الإنجليزي، تشيلسي يتقدم على بورنموث بهدف في الشوط الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 14 يناير 2025 10:50 مساءً - الدوري الإنجليزي، إنتهى الشوط الأول من مباراة تشيلسي أمام بورنموث بتقدم البلوز بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن مواجهات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

هدف التقدم لتشيلسي سجله كول بالمر في الدقيقة 13 

تشكيل تشيلسى أمام بورنموث المتوقع

أعلن ماريسكا المدير الفني لفريق تشيلسي تشكيلة فريقه لمواجهة نظيره بورنموث ضمن الأسبوع الحادي والعشرين من عمر بطولة البريميرليج.

وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي:

حراسة المرمى: سانشيز

خط الدفاع: روميو لافيا، جوش أتشيمبونج، ليفي كولويل، مارك كوكوريلا.

خط الوسط: إنزو فرنانديز، مويسيس كايسيدو، كول بالمير.

خط الهجوم: نوني مادويكي، جادون سانشو، نيكولاس جاكسون.

فريق بورنموث، كلمتك

تشكيل بورنموث أمام تشيلسي

أمام فريق بورنموث فيبدأ المباراة بتشكيل مكون من:

مارك ترافيرس - هيل - زاباراني - هوجوسين - ميلوس كيركيز - لويس كوك - تايلر أدامز - ريان كريستي - أنتوان سيمينو - دانجو واتارا - ديفيد بروكس.

 

ترتيب الفريقين قبل المباراة

ويحتل البلوز المركز الرابع في ترتيب جدول الدوري الإنجليزي برصيد 36 نقطة، بينما يأتي بورنموث في المركز السابع برصيد 33 نقطة.

ويشهد الدوري الإنجليزي اليوم الثلاثاء 4 مباريات وهم نوتينجهام فورست ضد ليفربول، وبرينتفورد ضد مانشستر سيتي، وتشيلسي ضد بورنموث، ووست هام ضد فولهام.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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