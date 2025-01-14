5 مطالب عاجلة من شُعبة المحمول لضبط الأسواق - أخبار كلمتك

5 مطالب عاجلة من شُعبة المحمول لضبط الأسواق - أخبار كلمتك

3 شركات تبحث عن الفرصة الكبرى في "شارك تانك" الليلة على CBC - أخبار كلمتك

3 شركات تبحث عن الفرصة الكبرى في "شارك تانك" الليلة على CBC - أخبار كلمتك

مخرج "شهادة معاملة أطفال" لـ محمد هنيدي يعتذر عن عدم استكمال المسلسل - أخبار كلمتك

مخرج "شهادة معاملة أطفال" لـ محمد هنيدي يعتذر عن عدم استكمال المسلسل - أخبار كلمتك

مركز "عبدالناصر" بالإسكندرية يحتضن أول معرض للكتب المجانية - أخبار كلمتك

مركز "عبدالناصر" بالإسكندرية يحتضن أول معرض للكتب المجانية - أخبار كلمتك

بن علي هرب، تونس تمر بمنعطف خطر في الذكرى الـ 14 لانهيار النظام الأسبق - أخبار كلمتك

بن علي هرب، تونس تمر بمنعطف خطر في الذكرى الـ 14 لانهيار النظام الأسبق - أخبار كلمتك

هل تفشل مفاوضات تبادل الأسرى في غزة بسبب "السنوار"؟ - أخبار كلمتك

هل تفشل مفاوضات تبادل الأسرى في غزة بسبب "السنوار"؟ - أخبار كلمتك

تمهيدا لإعلان الهدنة، جيش الاحتلال يفكك قطعا وأبراجا عسكرية في غزة - أخبار كلمتك

تمهيدا لإعلان الهدنة، جيش الاحتلال يفكك قطعا وأبراجا عسكرية في غزة - أخبار كلمتك

وفد نقابة السكة الحديد يتفقد ورش فرز القاهرة وأعمال التطوير - أخبار كلمتك

وفد نقابة السكة الحديد يتفقد ورش فرز القاهرة وأعمال التطوير - أخبار كلمتك

رسميا، كاف يعلن تأجيل بطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين - أخبار كلمتك

رسميا، كاف يعلن تأجيل بطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين - أخبار كلمتك

بمشاركة الجزيري، 27 صورة ترصد مران الزمالك اليوم استعدادا للحرس - أخبار كلمتك

بمشاركة الجزيري، 27 صورة ترصد مران الزمالك اليوم استعدادا للحرس - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

رسميا، كاف يعلن تأجيل بطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
رسميا، كاف يعلن تأجيل بطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين - أخبار كلمتك

رسميا، كاف يعلن تأجيل بطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 14 يناير 2025 06:30 مساءً - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، عن تأجيل بطولة الأمم الأفريقية للمحليين 2024 في كينيا وتنزانيا وأوغندا إلى أغسطس 2025، بسبب الحاجة إلى المزيد من الوقت لضمان جاهزية البنية التحتية والمرافق لاستضافة البطولة بنجاح.

 

الكاف يعلن تأجيل أمم أفريقيا للمحليين 

وقال الكاف في بيانه الرسمي أن هذا القرار يأتي رغم التقدم الجيد المحرز في بناء وتحديث الملاعب وملاعب التدريب والفنادق والمستشفيات والبنية التحتية الأخرى في كينيا وتنزانيا وأوغندا.

وقال رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الدكتور باتريس موتسيبي أنا واثق من أن الملاعب وملاعب التدريب والفنادق والمستشفيات والبنية التحتية والمرافق الأخرى ستكون وفقًا لمعايير الاتحاد الإفريقي لكرة القدم المطلوبة لاستضافة بطولة الأمم الأفريقية ("CHAN") كينيا وتنزانيا وأوغندا 2024 الناجحة للغاية في أغسطس 2025".

 

وسيتم إجراء قرعة بطولة الأمم الأفريقية للمحليين ("CHAN") كينيا وتنزانيا وأوغندا 2024 في نيروبي، غدا الأربعاء 15 يناير.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 12:11 - شديد البرودة.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق