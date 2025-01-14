بمشاركة الجزيري، 27 صورة ترصد مران الزمالك اليوم استعدادا للحرس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 14 يناير 2025 06:30 مساءً - خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التدريبات الجماعية للفريق اليوم الثلاثاء، التي أقيمت على ملعب النادي، استعدادًا مباراة حرس الحدود المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وانتظم التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية للفريق اليوم الثلاثاء، التي أقيمت على ملعب النادي، استعدادًا لخوض مباراة حرس الحدود المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وخاض حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبهم اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، تحت قيادة السويسري توماس جروتر مدرب الحراس الجديد، استعدادًا لمباراة حرس الحدود المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

فيما يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس، لمواجهة نظيره حرس الحدود يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود

يواجه فريق الزمالك نظيره حرس الحدود يوم الخميس المقبل في تمام الساعة الرابعة عصرا، على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وحرس الحدود في الدوري

ومن المقرر أن تنقل قنوات أون تايم سبورت مباراة الزمالك وحرس الحدود في الدوري.

وكان نادي الزمالك في مباراته الماضية، فاز على بلاك بولز بثلاثة أهداف مقابل هدف باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية ليضمن التأهل للدور ربع النهائي.

ترتيب مجموعة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

وبعد الفوز رفع الزمالك رصيده إلى 11 نقطة في الصدارة وخلفه المصري برصيد 6 نقاط ثم إنيمبا 5 نقاط وفي المركز الأخير فريق بلاك بولز برصيد 4 نقاط.

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