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الرياضة - 07:36 - الشناوي: شكري سرحان موهبة فنية وقيمة وقامة.. وعمر متولي وأحمد فتحي لا يقصدان الإهانة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 07:36 - الشناوي: شكري سرحان موهبة فنية وقيمة وقامة.. وعمر متولي وأحمد فتحي لا يقصدان الإهانة - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:36 - الشناوي: شكري سرحان موهبة فنية وقيمة وقامة.. وعمر متولي وأحمد فتحي لا يقصدان الإهانة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 12 يناير 2025 07:36 مساءً - علق طارق الشناوي، الناقد السينمائي، على أزمة عمر متولي وأحمد فتحي مع أسرة شكري سرحان، قائلا: «هناك فرق بين الرأي والإهانة، وأعتقد أن عمر متولي وأحمد فتحي لا يقصدان إهانة الفنان الكبير شكري سرحان».

وأشار في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن نقابة المهن التمثيلية كان عليها تهدئة الموقف في أزمة الراحل شكري سرحان، معقبا: «عمري ما شفت النقابة تصعد الأمور مثل ما حدث وتهديد بالشطب لكل من يتعرض لكبار الفنانين».

وأضاف أن الفنان الكبير شكري سرحان سيبقى راسخًا في ذاكرة السينما المصرية كأحد النجوم الكبار ولن يؤثر عليه رأي أحد، ومطالبة أسرة شكري سرحان التدخل العقلاني من قبل النقيب أشرف زكي.

وأوضح أن النقد أمر عادي وشكل من أشكال حرية الرأي، فلا يمكن طلب عدم الاعتراض على أي شخصية مهما كانت، بشرط عدم الطعن بها، مؤكدا أن الفنان شكري سرحان موهبة فنية وقيمة وقامة كبيرة ولديه من الأعمال الفنية الهادفة العظيمة، التي لا تحتاج رأي ناقد فني أو مخرج أو فنان آخر.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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