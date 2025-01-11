الرياضة - 04:22 - «فبركة إخوانية».. مصدر أمني يكشف حقيقة تسجيل صوتي منسوب لأحد القيادات الأمنية بسوهاج - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 11 يناير 2025 04:22 مساءً - نفى مصدر أمني بوزارة الداخلية، جملةً وتفصيلاً صحة ما ورد بمقطع فيديو تم تداوله على عدد من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعي، متضمناً رسالة صوتية والزعم بكونها منسوبة لأحد القيادات الأمنية بمديرية أمن سوهاج يتحدث فيها عن الأوضاع الأمنية بالمحافظة.

وأكد المصدر، أن المقطع المشار إليه مفبرك ويأتى فى إطار المخططات الآثمة للجماعة الإرهابية وما دأبت عليه من نشر الشائعات وتزييف الحقائق واختلاق الوقائع لمحاولة إثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها وهو ما يعيه الشعب المصري، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجيه.