هيثم شاكر يسجل أغنية جديدة من ألحان عزيز الشافعي - أخبار كلمتك

هيثم شاكر يسجل أغنية جديدة من ألحان عزيز الشافعي - أخبار كلمتك

أكسيوس: نتنياهو يأمل موافقة ترامب على بقاء قوات إسرائيلية في جنوب لبنان - أخبار كلمتك

أكسيوس: نتنياهو يأمل موافقة ترامب على بقاء قوات إسرائيلية في جنوب لبنان - أخبار كلمتك

موعد نهائي السوبر الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

موعد نهائي السوبر الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

الحوثيين يتحدثون عن فشل السلام ويكشفون ماحدث مع المبعوث الاممي في صنعاء - أخبار كلمتك

الحوثيين يتحدثون عن فشل السلام ويكشفون ماحدث مع المبعوث الاممي في صنعاء - أخبار كلمتك

محكمة الأموال العامة بعدن تصدر عدة أحكام في قضايا جنائية متنوعة - أخبار كلمتك

محكمة الأموال العامة بعدن تصدر عدة أحكام في قضايا جنائية متنوعة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «أحمد عبد الله» عن دوره بمسلسل وتقابل حبيب: شخصية جديدة عليا تمامًا - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «أحمد عبد الله» عن دوره بمسلسل وتقابل حبيب: شخصية جديدة عليا تمامًا - أخبار كلمتك

وزير السياحة يترأس اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار - أخبار كلمتك

وزير السياحة يترأس اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:16 - استمر ساعتين.. قوات الحماية المدنية تسيطر على حريق التهم 10 منازل في منشية ناصر - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:16 - استمر ساعتين.. قوات الحماية المدنية تسيطر على حريق التهم 10 منازل في منشية ناصر - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:16 - ظهرت في أمريكا والكويت وإيران.. «وسيم السيسي» يقدم أدلة على قدوم كائنات فضائية إلى الأرض «فيديو» - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:16 - ظهرت في أمريكا والكويت وإيران.. «وسيم السيسي» يقدم أدلة على قدوم كائنات فضائية إلى الأرض «فيديو» - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:16 - اصابة اثنين في حريق منطقة الزرايب بمنشأة ناصر بالقاهرة - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:16 - اصابة اثنين في حريق منطقة الزرايب بمنشأة ناصر بالقاهرة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

مانشستر يونايتد يمدد عقد الإيفواري ديالو حتى 2030 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مانشستر يونايتد يمدد عقد الإيفواري ديالو حتى 2030 - أخبار كلمتك

مانشستر يونايتد يمدد عقد الإيفواري ديالو حتى 2030 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 9 يناير 2025 09:05 مساءً - أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، مساء اليوم الخميس، تمديد عقد لاعبه الإيفواري أماد ديالو حتى نهاية الموسم 2029-2030.

أرقام أماد ديالو مع مانشستر يونايتد

وانضم أماد ديالو (22 عاما) انضم إلى مانشستر يونايتد في العام 2021، وشارك في 50 مباراة سجل خلالها تسعة أهداف.

وواصل اللاعب الإيفواري هذا الموسم تألقه بتسجيله 6 أهداف وتقديمه 7 تمريرات حاسمة، بالإضافة إلى حصوله على جائزة لاعب الشهر في النادي مرتين.

وقال ديالو، في تصريحات لموقع مانشستر يونايتد: "فخور للغاية بتوقيع هذا العقد الجديد. لقد عشت لحظات لا تنسى مع هذا النادي بالفعل، ولكن ما زال هناك الكثير لأقدمه. لدي طموحات كبيرة في كرة القدم وأريد تحقيق إنجازات تاريخية مع مانشستر يونايتد".

وأضاف: "تعلمت الكثير منذ وصولي هنا قبل 4 سنوات. أنا ممتن جدا للمدربين والطاقم الذين ساعدوني في التطور، وللجماهير التي تدفعني للتقدم كل يوم".

وتابع: "كان هذا الموسم صعبا على الجميع، لكنني أؤمن تماما بأننا نسير على الطريق الصحيح وأن المستقبل سيكون مميزا للغاية. أنا مستعد لتقديم كل شيء لمساعدة الفريق وجعل جماهيرنا فخورة مرة أخرى".

من جهته، علق تعليقات جيسون ويلكوكس، المدير الفني لمانشستر يونايتد على الصفقة قائلا: "الجميع سعيد بتطور أماد؛ مهاراته مع الكرة، وتعدد استخداماته، وتصميمه يجعله جزءا أساسيا من مستقبل مانشستر يونايتد".

وأردف: "أفضل سنوات مسيرته الكروية ما تزال أمامه، ونحن جميعا متحمسون لمساعدته على تحقيق إمكانياته الهائلة وتحقيق النجاح مع النادي في المواسم المقبلة".

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

فالفيردي: واجهنا لاعبين عظماء وفقدنا فرصة الوصول لنهائي السوبر - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق