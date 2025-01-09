مانشستر يونايتد يمدد عقد الإيفواري ديالو حتى 2030 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 9 يناير 2025 09:05 مساءً - أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، مساء اليوم الخميس، تمديد عقد لاعبه الإيفواري أماد ديالو حتى نهاية الموسم 2029-2030.

أرقام أماد ديالو مع مانشستر يونايتد

وانضم أماد ديالو (22 عاما) انضم إلى مانشستر يونايتد في العام 2021، وشارك في 50 مباراة سجل خلالها تسعة أهداف.

وواصل اللاعب الإيفواري هذا الموسم تألقه بتسجيله 6 أهداف وتقديمه 7 تمريرات حاسمة، بالإضافة إلى حصوله على جائزة لاعب الشهر في النادي مرتين.

وقال ديالو، في تصريحات لموقع مانشستر يونايتد: "فخور للغاية بتوقيع هذا العقد الجديد. لقد عشت لحظات لا تنسى مع هذا النادي بالفعل، ولكن ما زال هناك الكثير لأقدمه. لدي طموحات كبيرة في كرة القدم وأريد تحقيق إنجازات تاريخية مع مانشستر يونايتد".

وأضاف: "تعلمت الكثير منذ وصولي هنا قبل 4 سنوات. أنا ممتن جدا للمدربين والطاقم الذين ساعدوني في التطور، وللجماهير التي تدفعني للتقدم كل يوم".

وتابع: "كان هذا الموسم صعبا على الجميع، لكنني أؤمن تماما بأننا نسير على الطريق الصحيح وأن المستقبل سيكون مميزا للغاية. أنا مستعد لتقديم كل شيء لمساعدة الفريق وجعل جماهيرنا فخورة مرة أخرى".

من جهته، علق تعليقات جيسون ويلكوكس، المدير الفني لمانشستر يونايتد على الصفقة قائلا: "الجميع سعيد بتطور أماد؛ مهاراته مع الكرة، وتعدد استخداماته، وتصميمه يجعله جزءا أساسيا من مستقبل مانشستر يونايتد".

وأردف: "أفضل سنوات مسيرته الكروية ما تزال أمامه، ونحن جميعا متحمسون لمساعدته على تحقيق إمكانياته الهائلة وتحقيق النجاح مع النادي في المواسم المقبلة".

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