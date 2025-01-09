بيراميدز يخوض مرانه الأول بأنجولا استعدادا لمواجهة ساجرادا بدوري الأبطال (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 9 يناير 2025 09:05 مساءً - خاض فريق نادي بيراميدز أول تدريباته في العاصمة الأنجولية لواندا استعدادا لمواجهة ساجرادا في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة بيراميدز وساجرادا

ويحل بيراميدز ضيفا على ساجرادا في السادسة من مساء السبت المقبل على استاد ١١ نوفمبر في العاصمة لواندا في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري الأبطال.

وجرى المران على أحد الملاعب القريبة من فندق إقامة البعثة في لواندا، وشارك الـ٢٣ لاعبا المتواجدون بالقائمة في التدريب الذي استغرق ساعة ونصف.

وشهد المران بعض الوحدات البدنية والخططية وتقسيمة تألق فيها اللاعبون وشهدت حماسا كبيرا بين جميع اللاعبين لإثبات أنفسهم والمشاركة في اللقاء الهام.

ومن المقرر أن يختتم بيراميدز تدريباته في السادسة من مساء الجمعة على استاد ١١ نوفمبر والذي تقام عليه المباراة.

وصول بعثة بيراميدز إلي انجولا

ووصلت بعثة فريق نادي بيراميدز إلى العاصمة الأنجولية لواندا استعدادا لمواجهة ساجرادا في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

ووصلت البعثة على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي إلى أنجولا لتوفير الوقت والجهد، بعد رحلة طبران استغرقت ٩ ساعات، لبدء برنامج التحضير للقاء ساجرادا.

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