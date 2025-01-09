الرياضة - 02:44 - %25 عائد شهري.. الودائع قصيرة الأجل في 5 بنوك مصرية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 9 يناير 2025 02:44 مساءً - تطرح البنوك في مصر ودائع قصيرة الأجل بالجنيه بعوائد تصرف شهريا أو بنهاية المدة عند الاستحقاق، وتصل أعلى فائدة عليها حالياً إلى 25% سنوي تعطى شهريا.

تأتي الودائع قصيرة الأجل في البنوك بعد قرار المركزي المصري بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، طوال ست اجتماعات ماضية، فيما تترقب الأسواق نتائج أول اجتماع للجنة السياسات في 2025 يوم 20 فبراير المقبل.

الودائع قصيرة الأجل في 5 بنوك

البنك الأهلي الكويتي مصر

يطرح البنك الأهلي الكويتي وديعة بأجل 3 أشهر تحت سعر عائد يصرف شهريا بمعدل فائدة 25% بنهاية الشهر الأول، 23% لشهر الثاني و21% الشهر الثالث.

بنك مصر

يطرح بنك مصر وديعتي فليكس بآجال 6 و9 شهور، بعائد سنوي يصرف عند الاستحقاق تحت سعر فائدة 22% على الوديعة بأجل 6 شهور، وبعائد سنوي يصرف شهريا بعائد ثابت تحت سعر 21%

يبلغ الحد الأدنى لفتح ودائع فليكس في بنك مصر بآجال 6 و9 شهور حوالي 50 ألف جنيه، فئة الوديعة 1000 جنيه.

بنك أبوظبي الأول

يقدم بنك أبوظبي الأول مصر وديعة بأجل شهر كامل تحت سعر عائد يبلغ 21.75% يصرف بنهاية المدة، ويبدأ ربط الوديعة بحد أدني يبلغ 4 ملايين والحد الأقصى 10 مليون جنيه.

بنك نكست

يطرح بنك نكست ودائع قصيرة الأجل بالجنيه على آجال شهر و3 و6 شهور، يبدأ ربط تلك الودائع بحد أدني 500 الف جنيه، يصرف البنك العائد بنهاية الوديعة عند الاستحقاق.

ويبلغ العائد على الوديعة بأجل شهر 20%، وعلى الوديعة بأجل 3 شهور حوالي 20%، وعلى الوديعة بأجل 6 شهور 15%

بنك البركة

يعرض بنك البركة ودائع لأجل 6 شهور وسنة بعائد متغير، يبلغ أعلى عائد شهري عليها 23%، وذلك على الرصيد من 10 ملايين جنيه فأكثر.