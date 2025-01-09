الرياضة - 02:44 - عاجل.. قائد الجيش جوزيف عون رئيسًا للبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 9 يناير 2025 02:44 مساءً - أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، فوز قائد الجيش، جوزيف عون، بمنصب رئيس الدولة، لمدة ستة أعوام، عقب تأييد غالبية أعضاء المجلس لانتخابه.

وحصل قائد الجيش، جوزيف عون، على عدد أصوات يتخطى ال 86 صوتا اللازمة للفوز بمنصب الرئيس، في الدورة الثانية لجلسة البرلمان، التي عقدت اليوم.

وبدأ البرلمان اللبناني، صباح الخميس، جلسة مخصصة لانتخاب رئيس للبلاد، بعد أكثر من عامين من شغور المنصب، وذلك في خطوة يرجح أن تنتهي بانتخاب قائد الجيش العماد جوزيف عون، المرشح الأوفر حظا.

وبدأت الجلسة في الوقت المحدد بعد اكتمال النصاب، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، في حضور الموفد الرئاسي الفرنسي، جان إيف لودريان، والموفد السعودي يزيد بن محمّد بن فهد آل فرحان، وسفراء اللجنة الخماسية المعنية بمتابعة الملف الرئاسي وعدد من الدبلوماسيين.

من هو «جوزيف خليل عون» الرئيس اللبناني الجديد؟

- وُلد في 10 يناير 1964 في «سن الفيل» ببلدة قضاء المتن بمحافظة جبل لبنان.

- يتقن 3 لغات وهم: «اللغة الغربية، والإنجليزية، والفرنسية».

- تزوج من زوجته «نعمت نعمة»، ولهما ولدان: «خليل ونور».

- التحق بالكلية الحربية اللبنانية العسكرية كتلميذ ضابط في العام 1983.

- تخرج من الكلية الحربية برتبة ملازم أول بعام 1985، ثم شارك في العديد من الدورات العسكرية داخل وخارج البلاد وأبرزها بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك ليتدرج في المناصب سريعًا حتى وصل إلى قيادة اللواء التاسع.

- تم إصدار قرار بترقيته في عام 2013، لرتبة «عميد ركن»، وبعد 4 سنوات أصدر قرارًا جديدًا بتعيينه كقائد للجيش اللبناني في 8 مارس لعام 2017، وليحظى برتبة عماد.