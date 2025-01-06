الرياضة - 09:11 - السيدة انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري بعيد الميلاد المجيد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 6 يناير 2025 09:11 مساءً - تقدمت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية بالتهنئة للشعب المصري بمناسبة عيد الميلاد المجيد.
وكتبت السيدة انتصار السيسي- عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «كل عام وشعب مصر بخير بمناسبة عيد الميلاد المجيد، الذي يرمز للمحبة والسلام، أدعو الله أن يديم وحدتنا ومحبتنا.. كل عام وأنتم بخير عيد ميلاد مجيد».
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