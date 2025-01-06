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الرياضة - 09:11 - السيدة انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري بعيد الميلاد المجيد - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:11 - السيدة انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري بعيد الميلاد المجيد - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:11 - السيدة انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري بعيد الميلاد المجيد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 6 يناير 2025 09:11 مساءً - تقدمت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية بالتهنئة للشعب المصري بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وكتبت السيدة انتصار السيسي- عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «كل عام وشعب مصر بخير بمناسبة عيد الميلاد المجيد، الذي يرمز للمحبة والسلام، أدعو الله أن يديم وحدتنا ومحبتنا.. كل عام وأنتم بخير عيد ميلاد مجيد».

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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