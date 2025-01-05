دوري أبطال أفريقيا، بيراميدز يحقق ريمونتادا ويلحق أول هزيمة بالترجي التونسي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 5 يناير 2025 08:10 مساءً - خطف فريق بيراميدز فوزا غاليا من فريق الترجي التونسي بهدفين مقابل هدف من المباراة المقامة على استاد الدفاع الجوي، في رابع جولات المجموعة الرابعة في دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

وأحرز هدف التقدم للترجي يوسف البلايلي في الدقيقة 57 وتعادل مصطفى فتحي لبيراميدز في الدقيقة 89.

واحرز إبراهيم عادل هدف الفوز لفريق بيراميدز في الدقيقة 93

وتعد هذه اول هزيمة للترجي في مجموعات دوري أبطال أفريقيا

مباراة بيراميدز والترجي التونسي

وشهدت بداية الشوط الأول هجمات متبادلة ببن الفريقين

وجاءت عرضية ل بيراميدز داخل منطقة الجزاء ثم رأسية قوية تمر على يسار حارس الترجي إلى خارج الملعب ويضيع هدف محقق لفريق بيراميدز

وتمريرة من البلايلي انطلق وسدد الكرة من داخل منطقة الجزاء على يمين حارس بيراميدز إلى خارج الملعب لكن الحكم احتسب تسلل

وخرج أحمد توفيق الظهير الأيمن لبيراميدز غي الدقيقة 38 للإصابة ليدخل بدلا منه أسامة جلال ليصبح هذا المركز أزمة بعد غياب محمد الشيبي عن المباراة للإصابة

وهدف ضائع لبيراميدز عن طريق ماييلي الذي اهدر هدف محقق بعد أن راوغ المدافع وسدد الكرة أرضية قوية مرت على يمين حارس الترجي إلى خارج الملعب.

جاء هدف الترجي بعد عرضية من الجانب الأيمن عن طريق بن علي قابلها يوسف البلايلي بتسديدة قوية اصطدمت في قدم علي جبر وتهادت داخل الشباك

وجاءت تسديدة قوية من صديق إيجولا كادت أن تكون هدف التعادل لكن أمان الله مميش تصدى للكرة بصورة رائعة وخرجت إلى خارج الملعب ركنية لصالح بيراميدز

بيراميدز يتعادل من تسديدة رائعة من مصطفى فتحي خدعت أمان الله مميش وتهادت إلى داخل الشباك على يمين الحارس

وعرضية من مصطفى فتحي داخل منطقة الجزاء قابلها إبراهيم عادل بتسديدة رائعة تهادت على يمين أمان الله مميش إلى داخل الشباك

ترتيب مجموعة بيراميدز بدوري الأبطال



وارتفع رصيد بيراميدز إلي 7 نقاط نفس رصيد فريق الترجي 7 نقاط

تشكيل بيراميدز امام الترجي التونسي

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، تشكيل مباراة الترجي التونسي في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

وكان التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - علي جبر - أحمد توفيق - محمد حمدي

خط الوسط: بلاتي توريه - أحمد عاطف قطة - إبراهيم عادل - صديق إيجولا - وليد الكرتي

خط الهجوم؛ فيستون ماييلي

وتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - كريم حافظ - أسامة جلال - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - عبد الرحمن مجدي - مروان حمدي - يوسف أوباما - دودو الجباس

تشكيل الترجي أمام بيراميدز

أمان الله ماميش - محمد بن علي - حمزة الجلاصي - محمد أمين توجاي - محمد أمين بن حميدة - روجير اهولو- حسام تقا - عبد الرحمن كوناتي - يان ساس - إلياس موكوانا - يوسف البلايلي.

مباراة بيراميدز والترجي التونسي

وفاز فريق الترجي التونسي بمباراة الذهاب بثنائية نظيفة، لذلك يسعى بيراميدز إلى تحقيق الفوز للثأر من تلك الهزيمة وخطف واستعادة صدارة المجموعة الرابعة منه.

حكام مباراة بيراميدز والترجي في دوري أبطال أفريقيا

وادار مباراة بيراميدز والترجي الحكم الكونغولي، جيسي نوكونكو، وعاونه مواطنه ستيفين موتاسي الحكم المساعد الأول، ومالوندي تشاني الحكم المساعد الثاني، وأندريه كولسالا الحكم الرابع من دولة أفريقيا الوسطى.

وراقب اللقاء محمد مؤمن علي من جيبوتي، وراقب أداء الحكم رشيد سانوسي من سيراليون، والمنسق العام محمد جيندور من الجزائر، والمنسق الإعلامي محمد السيسي من مصر، وأودوشي إيفوجو من نيجيريا المنسق الأمني، ومحمد إسماعيل منسق حقوق البث من مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.