تيم إف سي يفجر مفاجأة ويطيح بالاتحاد السكندري خارج كأس مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 5 يناير 2025 07:50 مساءً - كأس مصر، حقق فريق تيم إف سي أحد أندية القسم الثاني “ب”، كبرى مفاجأت مسابقة كأس مصر حتى الأن، بالفوز على الاتحاد السكندري بملعبه ووسط جماهيره بستاد الأسكندرية بهدفين نظيفين، لينتزع بجدارة بطاقة التأهل لدور الـ16، ويطيح بسيد البلد خارج البطولة من دور الـ32.

سجل ثنائية تيم إف سي علي صابر في الدقيقة 10 والدقيقة 25 من ركلة جزاء.

بهذه النتيجة تأهل تيم إف سي ليواجه الجونة في دور الـ16 من مسابقة كأس مصر.

تشكيل الاتحاد السكندري أمام تيم إف سي

أعلن بابا فاسيليو المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري تشكيل زعيم الثغر لمباراة تيم أف سى، ضمن منافسات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر 2024-2025.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي:

حراسة المرمى: صبحي سليمان

الدفاع: مصطفي إبراهيم - مروان داود - محمود شبانه - محمد المغربي

الوسط: مورو ساليفو - فيليب ناسيمنتو - بنچامين بواتينج.

الهجوم: إسلام سمير - ايمانويل- شكري نجيب

ومن المقرر أن تقام مباراة الاتحاد السكندرى ونادى تيم أف سى اليوم في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً باستاد الإسكندرية.

فريق الاتحاد السكندري، كلمتك

تشكيل تيم إف سي أمام الاتحاد

وأعلن محمد أحمد شرف الدين، المدير الفني لفريق تيم إف سي، تشكيلة فريقه لمواجهة فريق الاتحاد السكندري، ضمن منافسات دور الـ32 من كأس مصر، التي انطلقت في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً علي ستاد الأسكندرية الدولي.

حراسة المرمى: علي محفوظ

خط الدفاع: محمود منصور - محمود صلاح - جلال أحمد

خط الوسط: حسني عزوز - سولاري - اسلام السيد - شحته السيد - إسلام صلاح

خط الهجوم: علي عمرو - عمر عبد الحميد - رأفت صلاح

دكة البدلاء:

أحمد مجدي -عمر ضياء - أحمد عيد علي - أحمد محمد - عبد الغفار ممدوح - ياسين علي - أحمد عادل عزت - أحمد أشرف.

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