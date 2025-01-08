القومي للبحوث وأكاديمية البحث العلمي يعززان التعاون المشترك لخدمة صناعة الأدوية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 05:16 مساءً - استقبل الدكتور ممدوح معوض، رئيس المركز القومي للبحوث، الدكتورة جينا سامي الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وعددًا من أعضاء اللجنة الوطنية للأدوية، وذلك بمقر المركز الرئيسي بالسادس من أكتوبر.

زيارة تعزز التعاون المشترك



جاءت هذه الزيارة في إطار سعي المؤسستين إلى تعزيز التعاون المشترك في مجال البحث العلمي والتطوير، خاصة في مجال الصناعات الصيدلية، وقد تم خلال الزيارة عرض فيلم تعريفي بالمركز القومي للبحوث، كما قام الوفد الزائر بجولة تفقدية في فرع المركز بالسادس من أكتوبر، حيث اطلعوا على أحدث المرافق والمعدات البحثية.



وتخلل الزيارة عقد حلقة نقاشية مثمرة بين الجانبين، تم خلالها بحث سبل تعزيز التعاون بين المركز القومي للبحوث وأكاديمية البحث العلمي واللجنة الوطنية للأدوية، وتحديد مجالات التعاون المستقبلية.

جدير بالذكر أن مركز البحث والتطوير للصناعات الكيماوية والصيدلية بفرع المركز بأكتوبر يعد من أحدث المراكز البحثية في مصر، حيث تم تجهيزه بأحدث الأجهزة والمعدات البحثية بدعم من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ويعتبر هذا المركز الأول من نوعه في مصر الذي يقدم خدمات متكاملة لقطاع الصناعات الصيدلية والكيماوية، مثل تصنيع الخامات الدوائية الفعالة وتطوير الأدوية.

ويشكل هذا التعاون بين المركز القومي للبحوث وأكاديمية البحث العلمي خطوة مهمة نحو تعزيز البحث العلمي في مصر وتطوير الصناعة الصيدلية، مما يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواء وتحسين الرعاية الصحية للمواطنين.

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