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سعر الذهب محليا وعالميا بتعاملات اليوم الأربعاء 2025.1.8 (آخر تحديث) - أخبار كلمتك

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سعر الذهب محليا وعالميا بتعاملات اليوم الأربعاء 2025.1.8 (آخر تحديث) - أخبار كلمتك

سعر الذهب محليا وعالميا بتعاملات اليوم الأربعاء 2025.1.8 (آخر تحديث) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 05:16 مساءً - تنشر بوابة كلمتك أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8 يناير 2025 بالأسواق المحلية ووفقًا لآخر تحديث لها.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4297 جنيها “بيع”، 4268 جنيهًا “شراء”. 

سعر جرام الذهب عيار 21

بلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 3760 جنيهًا “بيع”، 3735 جنيها “شراء”.
 

سعر جرام الذهب عيار 18

أما سعر جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3222 جنيها “بيع”، 3201 جنيه “شراء”.

سعر الجنيه الذهب 

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 30080 جنيهًا “بيع”، 29880 جنيهًا “شراء”.

أسعار الذهب في البورصة العالمية 

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، بفضل المخاطر الوشيكة الناجمة عن اعتزام الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب فرض رسوم جمركية جديدة، فيما يترقب المستثمرون المزيد من البيانات الاقتصادية لتوقع موقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة هذا العام.

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2653.35 دولار للأونصة، بحلول الساعة 0928 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2667.20 دولار.

البنك المركزي الأمريكي

وأظهرت بيانات أمس الثلاثاء زيادة فرص العمل في الولايات المتحدة في نوفمبر في حين تراجع معدل التوظيف، مما يشير إلى تباطؤ سوق العمل بوتيرة قد لا تتطلب تعجل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في خفض الفائدة.

وبعدما خفض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة ثلاث مرات في عام 2024، توقع في ديسمبر خفض الفائدة مرتين فقط في عام 2025. وتتوقع الأسواق حاليا تقليصها بمقدار 38 نقطة أساس هذا العام.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 30.14 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 951.40 دولار، واستقر البلاديوم عند 924.25 دولار.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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