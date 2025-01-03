الرياضة - 08:40 - هل يشهد عام 2025 عاصفة التنين؟.. «منار غانم» تكشف تفاصيل حالة الطقس ونهاية الصقيع - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 3 يناير 2025 08:40 مساءً - مع حلول فصل الشتاء رسميًا في 21 ديسمبر المنصرم، شهدت البلاد انخفاض ملحوظًا في درجات الحرارة والتي تصل إلى 10 درجات ليلًا في بعض المناطق والمحافظات المختلفة، ومع انتشار طقس شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء يصل لحد الصقيع، لذلك يزداد التساؤل في الآونة الحالية من قبل المواطنين لمعرفة موعد انتهاء موجات البرد القاسية وتحسن الطقس، وهل سيشهد شتاء 2025 عاصفة التنين؟ وهل سنواجه ظواهر جوية تؤدي إلى عدم استقرار الأحوال الجوية مع تزايد فرص سقوط الأمطار في المحافظات المختلفة؟.

انتهاء موجات الصقيع بداية من الأسبوع المقبل

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إن موعد انتهاء موجات الصقيع يبدأ من الأسبوع المقبل، رغم أن قيم درجات الحرارة نهارًا حول أو أعلى من المعدل الطبيعي لكن فترات الليل ستشهد طقسا شديد البرودة، مع اختلافها من يوم لآخر نتيجة نشاط الرياح ونسب الرطوبة في الجو، مشيرة إلى أن موجات الصقيع تكون في أماكن المزروعات بمناطق شمال الصعيد ووسط سيناء والوادي الجديد، نتيجة انخفاض درجات الحرارة إلى أقل من 5 درجات.

وعن احتمالية وجود ظواهر جوية مثل «ظاهرة التنين»، أوضحت منار غانم في تصريح خاص لـ كلمتك، أن ظاهرة التنين حلت عام 2020 وانتهت، ولم تتكرر على مدار الـ4 سنوات الماضية، مشيرة إلى أن شتاء 2025 لن يشهد مثل تلك الظاهرة الجوية العنيفة، قائلة: «كل حالة منفصلة من حيث القوة وشدتها وتأثرها»، مع احتمال وجود ظواهر جوية لكن ليس بقوة أو بشدة عاصفة التنين تمامًا.

أمطار بنسب متفاوتة خلال يومي الأحد والإثنين القادمين

وأضافت في تصريحاتها لـ كلمتك، أن الأيام القادمة وتحديدًا الأحد والإثنين، سنشهد سقوط أمطار بنسب متفاوتة في محافظات شمال البلاد، والسواحل الشمالية والوجه البحري، موضحة أن أكثر المحافظات تأثرًا بالأمطار هي المحافظات الساحلية على عكس المحافظات الداخلية التي تتأثر بشكل ضعيف.

موعد تحسن الطقس

وعن موعد تحسن الطقس، أشارت إلى أن بداية من الأسبوع المقبل ستصل درجات الحرارة إلى حول أو أعلى من المعدل خلال فترة النهار، فيما يسود طقس شديد البرودة مع انخفاض درجات الحرارة ليلًا، خاصة أن يومي الأحد والإثنين 5-6 يناير 2025 سيشهدا نشاط رياح خلال فترة الليل يؤدي للشعور بالبرودة وانخفاض درجات الحرارة.

الأرصاد تحذر المواطنين من القيادة أثناء الشبورة المائية

وحذرت الدكتورة منار غانم المواطنين من الشبورة المائية، قائلة: «الشبورة المائية من أخطر الظواهر الجوية التي تؤثر على المواطنين في فصل الشتاء، حيث يجب الحذر أثناء قيادة السيارات وبهدوء تام، مع إضاءة أنوار السيارة وتشغيل النور الأمامي والخلفي، ومتابعة تعليمات المرور والنشرات الجوية قبل الخروج من المنزل، وعند وصول الشبورة إلى حالة الضباب التي تحجب الرؤية من الأفضل أن نتجنب الخروج قبل الساعة الـ8 و9 صباحًا».

طقس الأسبوع

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة طقس الأيام المقبلة ابتداءً من يوم السبت 4 يناير حتى الخميس 9 يناير 2025، مشيرة إلى انتشار شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

طقس الأيام المقبلة

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن طقس الأيام المقبلة سيكون معتدل نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا، وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء يصل لحد الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

طقس يوم السبت 4 يناير 2025

وأشارت هيئة الأرصاد إلى انتشار شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة مساءً على مناطق من غرب البلاد السلوم - مطروح على فترات متقطعة، محذرة من انتشار نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.