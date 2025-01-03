الرياضة - 08:40 - «مندوب فلسطين بمجلس الأمن»: قوات الاحـتلال اعتقلت الأطباء ونكلت بهم في السجون - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 3 يناير 2025 08:40 مساءً - أكد مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، أن الأطباء في غزة يحاربون في معركة صعب الانتصار بها لكنهم لا يستسلمون، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وأضاف مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة خلال كلمته أمام مجلس الأمن، أن المجتمع الدولي لم يستطع تقديم جزء من الشجاعة التي يتحلى بها الكادر الطبي في غزة.

وأشار إلى أن قوات الاحـتلال الإسرائيلي اعتقلت الأطباء ونكلت بهم في السجون ومـات بعضهم تحت وطأة التعــذيب.

وشدد على وجوب عدم الاعتياد على الأمور المـروعة التي يرتكبها الاحـتلال بحق الفلسطينيين في غزة.

ولفت إلى أنه لا مبرر لارتكاب الاحـتلال جـرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.