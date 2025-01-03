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محمد صلاح يفجر مفاجأة بشأن تعاقده مع ليفربول - أخبار كلمتك

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محمد صلاح يفجر مفاجأة بشأن تعاقده مع ليفربول - أخبار كلمتك

محمد صلاح يفجر مفاجأة بشأن تعاقده مع ليفربول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 3 يناير 2025 07:29 مساءً - جدد الدولي المصري محمد صلاح نجم وهداف فريق ليفربول، تصريحاته بشأن احتمالية رحيله عن الريدز بنهاية الموسم، مشيرًا إلى عدم وجود تقدم في محادثات تمديد عقده.

وأكد محمد صلاح (32 عامًا)، والذي يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم بـ17 هدفًا، رغبته في تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرة أخرى كطريقة مثالية لإنهاء مسيرته مع ليفربول.

محمد صلاح يصرح بأن هذا الموسم هو الأخير له مع ليفربول

وقال محمد صلاح، في مقابلة مع شبكة "سكاي سبورتس": "أول شيء كان في قائمة أهدافي لهذا الموسم هو الفوز بالدوري الإنجليزي مع ليفربول".

وكشف عن دافع خاص لتحقيق هذا اللقب قائلًا: "ربما لأننا لم نحتفل باللقب الذي فزنا به بالطريقة التي أردناها (2019-2020). وأيضًا، بما أن هذا هو موسمي الأخير في النادي، أريد أن أقدم شيئًا مميزًا للمدينة".

وعند سؤاله عما إذا كان يعتقد أن هذا بالفعل سيكون موسمه الأخير مع النادي، أجاب: "حتى الآن، نعم.. إنها الأشهر الستة الأخيرة.. لا يوجد أي تقدم.. نحن بعيدون جدًا عن ذلك.. علينا فقط الانتظار ومتابعة ما يحدث".

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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