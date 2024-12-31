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الرياضة - 02:22 - بمعدل ثابت.. المركزي المصري يجذب 639.15 مليار جنيه فائض سيولة في الودائع - أخبار كلمتك

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الرياضة - 02:22 - بمعدل ثابت.. المركزي المصري يجذب 639.15 مليار جنيه فائض سيولة في الودائع - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:22 - بمعدل ثابت.. المركزي المصري يجذب 639.15 مليار جنيه فائض سيولة في الودائع - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 02:22 مساءً - جذب البنك المركزي المصري فائض سيولة من 27 بنكا عامل بالسوق المصري للربط في الودائع بمعدل ثابت 27.75%، بقيمة 639.15 مليار جنيه، بأجل 7 أيام.

يقل فائض السيولة المسحوب في عطاء السوق المفتوحة اليوم عن فائض العطاء السابق البالغ 1.219 تريليون جنيه، يأتي ذلك في غضون قيام لجنة السياسات النقدية لدي البنك المركزي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في آخر اجتماعات العام 2024.

وتترقب الأسواق المحلية موعد أول تخفيض لأسعار الفائدة من البنك المركزي المصري في العام الجديد 2025، حيث من المقرر أن يعقد البنك أول اجتماعاته في 20 فبراير المقبل.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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