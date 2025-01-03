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بعد تعرضه لنزلة برد، موقف زيزو من مباراة الزمالك والمصري - أخبار كلمتك

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بعد تعرضه لنزلة برد، موقف زيزو من مباراة الزمالك والمصري - أخبار كلمتك

بعد تعرضه لنزلة برد، موقف زيزو من مباراة الزمالك والمصري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 3 يناير 2025 01:30 مساءً -  كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن موقف أحمد سيد زيزو لاعب الفريق، من المشاركة في مباراة المصري البورسعيدي المقبلة. 

ويعاني أحمد سيد زيزو من نزلة برد شديدة قبل مواجهة المصري المرتقبة. 

 

أحمد سيد زيزو 

وقال المصدر إنه حتى اللحظة لم يتم حسم موقف زيزو من مباراة الزمالك والمصري. 

وأشار: سيتم تحديد موقف زيزو من التواجد في مباراة المصري في المران الختامي للزمالك. 

وأتم: نأمل أن يتعافى اللاعب ويكون جاهزا للمباراة وإذا استمرت نزلة البرد بكل تأكيد سيكون خارج القائمة. 

يستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي على إستاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

 

موعد مباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

تقام مباراة الزمالك والمصري يوم الأحد المقبل في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة.

 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

تنقل مباراة الزمالك والمصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

الزمالك والمصري 

ترتيب مجموعة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

يتصدر الزمالك ترتيب مجموعته في الكونفدرالية برصيد 7 نقاط فيما يأتي بلاك بولز في المركز الثاني برصيد 4 نقاط متفوقا على المصري صاحب المركز الثالث بالأهداف، فيما يتذيل المجموعة فريق إنيمبا النيجيري برصيد نقطة وحيدة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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