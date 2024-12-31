حقيقة انتقال كريستيانو رونالدو إلى باريس سان جيرمان - أخبار كلمتك

حقيقة انتقال كريستيانو رونالدو إلى باريس سان جيرمان - أخبار كلمتك

إنتر ميلان يحقق فوزه الخامس في آخر 5 مباريات بشباك نظيفة - أخبار كلمتك

إنتر ميلان يحقق فوزه الخامس في آخر 5 مباريات بشباك نظيفة - أخبار كلمتك

سوريا: انفجارات ضخمة في حلب وأنباء عن غارات إسرائيلية - أخبار كلمتك

سوريا: انفجارات ضخمة في حلب وأنباء عن غارات إسرائيلية - أخبار كلمتك

محلل سياسي: إسرائيل غير واضحة بشأن خطة اليوم التالي للحرب - أخبار كلمتك

محلل سياسي: إسرائيل غير واضحة بشأن خطة اليوم التالي للحرب - أخبار كلمتك

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الخميس - أخبار كلمتك

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الخميس - أخبار كلمتك

الضاني يرتفع 16 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم بالأسواق - أخبار كلمتك

الضاني يرتفع 16 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم بالأسواق - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:46 - ضربها حتى الموت.. حبس عامل اتهامه بقتل زوجته - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:46 - ضربها حتى الموت.. حبس عامل اتهامه بقتل زوجته - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:46 - نجلا مي فاروق يرقصان في حفل زفاف والدتهما من الفنان محمد العمروسي (صور) - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:46 - نجلا مي فاروق يرقصان في حفل زفاف والدتهما من الفنان محمد العمروسي (صور) - أخبار كلمتك

وزير العمل: صندوق التمويل والتدريب أنفق 94 مليون جنيه خلال 2024 - أخبار كلمتك

وزير العمل: صندوق التمويل والتدريب أنفق 94 مليون جنيه خلال 2024 - أخبار كلمتك

المخرج عادل الأعصر ضيف إيمان أبوطالب على الحياة؛ غدا - أخبار كلمتك

المخرج عادل الأعصر ضيف إيمان أبوطالب على الحياة؛ غدا - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار الرياضة

الرياضة - 12:42 - صافي أرباح بنك مصر ترتفع إلى 60.457 مليار جنيه أول 9 أشهر من 2024 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 12:42 - صافي أرباح بنك مصر ترتفع إلى 60.457 مليار جنيه أول 9 أشهر من 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:42 - صافي أرباح بنك مصر ترتفع إلى 60.457 مليار جنيه أول 9 أشهر من 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 12:42 مساءً - كشف بنك مصر عن ارتفاع صافي أرباح فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2024 بنسبة 54% إلى 60.457 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 39.24 مليار جنيه خلال الفترة نفسها بعام 2023.

وذكرت القوائم المالية لبنك مصر أن إجمالي الأرباح قبل استقطاع الضرائب بلغت 93.345 مليار جنيه أول 9 أشهر بالعام الجاري، مقارنة بـ 59.305 مليار جنيه في الفترة ذاتها من عام 2023.

نما إجمالي أصول بنك مصر بنهاية سبتمبر 2024 إلى 3.44 تريليون جنيه، مقابل 2.55 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023، بنسبة تخطت الـ30%

وسجل صافي الدخل من العائد في بنك مصر حوالي 109.786 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024، ونحو 16.675 مليار جنيه صافي الدخل من الأتعاب والعمولات أول 9 أشهر.

اقرأ أيضاً
«بنك الاستثمار الأوروبي» يقر 420 مليون يورو لتعزيز استدامة الطاقة في بولندا

غدا الأربعاء.. بنك ناصر الاجتماعي يفتح فروعه لصرف معاشات شهر يناير 2025

قرار عاجل من البنك المركزي بشأن رسوم التحويلات على تطبيق «إنستا باي»

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

أخبار ذات صلة

0 تعليق