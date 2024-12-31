الرياضة - 12:42 - صافي أرباح بنك مصر ترتفع إلى 60.457 مليار جنيه أول 9 أشهر من 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 12:42 مساءً - كشف بنك مصر عن ارتفاع صافي أرباح فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2024 بنسبة 54% إلى 60.457 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 39.24 مليار جنيه خلال الفترة نفسها بعام 2023.

وذكرت القوائم المالية لبنك مصر أن إجمالي الأرباح قبل استقطاع الضرائب بلغت 93.345 مليار جنيه أول 9 أشهر بالعام الجاري، مقارنة بـ 59.305 مليار جنيه في الفترة ذاتها من عام 2023.

نما إجمالي أصول بنك مصر بنهاية سبتمبر 2024 إلى 3.44 تريليون جنيه، مقابل 2.55 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023، بنسبة تخطت الـ30%

وسجل صافي الدخل من العائد في بنك مصر حوالي 109.786 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024، ونحو 16.675 مليار جنيه صافي الدخل من الأتعاب والعمولات أول 9 أشهر.