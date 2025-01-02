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نجم مانشستر يونايتد يرفض 3 عروض ضخمة من الدوري السعودي - أخبار كلمتك

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نجم مانشستر يونايتد يرفض 3 عروض ضخمة من الدوري السعودي - أخبار كلمتك

نجم مانشستر يونايتد يرفض 3 عروض ضخمة من الدوري السعودي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 2 يناير 2025 08:35 مساءً - رفض ماركوس راشفورد، لاعب مانشستر يونايتد، 3 عروض ضخمة من أندية سعودية خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية في يناير.

راشفورد يرفض عروض السعودية 

 وبحسب ديلي ميل البريطانية، فإن راشفورد رفض عروضا من الدوري السعودي براتب وصل إلى 35 مليون جنيه إسترليني سنويًا.

وأوضحت أن راشفورد منفتح على البقاء مع مانشستر يونايتد حتى نهاية عقده في 2028 كما  ينتظر أن يستدعيه أموريم مجددًا لتقديم 100% من مجهوده مع الشياطين الحمر.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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