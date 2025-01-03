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تصريحات هامة لقادة المنطقة العسكرية الاولى - أخبار كلمتك

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تصريحات هامة لقادة المنطقة العسكرية الاولى - أخبار كلمتك

تصريحات هامة لقادة المنطقة العسكرية الاولى - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 3 يناير 2025 10:57 صباحاً - كلمتك/خاص:

سلم قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء الركن /  صالح محمد طيمس قيادة المنطقة  للقائد الجديد اللواء الركن/  صالح محمد الجعيملاني المعين من رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي.

وفي اجتماع ضم قيادة المنطقة العسكرية الأولى وقيادة اللواء 135 مشاة ، قام اللواء الركن /  صالح محمد  طيمس السلف  بتسليم رسمي للواء الركن / صالح محمد الجعيملاني الخلف قيادة المنطقة العسكرية الأولى حيث قال اللواء طيمس إن الوطن للجميع وحماية الوطن من حق الجيش اليمني وان النظام والقانون يحكمان الجميع وان تداول المناصب والقيادة سواء كانت في السلك العسكري أم في السلك المدني يجب ان ينصاع له الجميع وهي سنة الحياة .

واكد اللواء طيمس ان المنطقة العسكرية الأولى كانت ومازالت تخدم المواطن قبل كل شيء وتحت راية الوطن الواحد الموحد وسوف نسلم القيادة حسب النظام العسكري ونرجو على القيادة الجديدة ان تستمر في نفس المنهج وان تحافظ على النظام العسكري والعمل على حماية كل مقدرات الدولة والمواطن قبل كل شيء.

وقال قائد المنطقة العسكرية الأولى الخلف اللواء الركن /  صالح محمد الجعيملاني ، ان المنطقة الاولى سوف تستمر بالعمل تحت راية الوطن وتحت امر وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة.

وفي السياق ذاته سلم قائد اللواء 135 مشاة اللواء الركن / يحيى ابو عوجا القيادة للعميد الركن / علي يحي الادبعي قيادة اللواء 
حيث قال اللواء الركن / ابوعوجا نحن نعمل تحت راية الجمهورية والوحدة وناتمر بامر مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي وسنظل خادمين لهذا الوطن وسنستمر بالعمل حتى يعود امن واستقرار الوطن .

القائد الجديد للواء 135 مشاه حيا الروح المعنوية التي يتحلى بها اللواء الركن يحيى ابوعوجا وقال سنكون خير خلف لخير سلف .

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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