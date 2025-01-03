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اعلامي عسكري يتنبأ بانتفاضة ستعصف بالجميع بحالة تمكن قاتل والد الصحفية غدير الشرعبي من هذا الامر - أخبار كلمتك

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اعلامي عسكري يتنبأ بانتفاضة ستعصف بالجميع بحالة تمكن قاتل والد الصحفية غدير الشرعبي من هذا الامر - أخبار كلمتك

اعلامي عسكري يتنبأ بانتفاضة ستعصف بالجميع بحالة تمكن قاتل والد الصحفية غدير الشرعبي من هذا الامر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 3 يناير 2025 10:37 صباحاً - كلمتك/خاص:

قال الاعلامي راشد معروف:قضية #غدير_الشرعبي هي إختبار حقيقي لأمن تعز، اما أن ينجح الأمن في القبض على الجاني، أو الفشل الذي سيؤدي إلى ثورة شعبية تعصف بالجميع
واضاف:
لن يقبل المجتمع أي مبررات أو تهريب للجاني لأي مكان خارج تعز، لا خيار أمامكم غير القبض ثم القبض على الجاني وبأسرع وقت، وكلما تأخر القبض كلما شكك المجتمع في نزاهة الأجهزة الأمنية.
وقتل علي شعله جاره الحاج سيف الشرعبي بعدما طلب منه بعدم التخزين امام منزله بحي المسبح بتعز

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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