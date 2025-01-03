اعلامي عسكري يتنبأ بانتفاضة ستعصف بالجميع بحالة تمكن قاتل والد الصحفية غدير الشرعبي من هذا الامر - أخبار كلمتك

قال الاعلامي راشد معروف:قضية #غدير_الشرعبي هي إختبار حقيقي لأمن تعز، اما أن ينجح الأمن في القبض على الجاني، أو الفشل الذي سيؤدي إلى ثورة شعبية تعصف بالجميع

واضاف:

لن يقبل المجتمع أي مبررات أو تهريب للجاني لأي مكان خارج تعز، لا خيار أمامكم غير القبض ثم القبض على الجاني وبأسرع وقت، وكلما تأخر القبض كلما شكك المجتمع في نزاهة الأجهزة الأمنية.

وقتل علي شعله جاره الحاج سيف الشرعبي بعدما طلب منه بعدم التخزين امام منزله بحي المسبح بتعز