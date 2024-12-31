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الرياضة - 01:11 - سعر الريال السعودي في مصر اليوم.. الثلاثاء 31-12-2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 01:11 - سعر الريال السعودي في مصر اليوم.. الثلاثاء 31-12-2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:11 - سعر الريال السعودي في مصر اليوم.. الثلاثاء 31-12-2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 01:11 صباحاً - شهد سعر الريال السعودي استقراراً ملحوظاً أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم الثلاثاء 31-12-2024 وفقاً لآخر تحديثات شاشات عرض اسعار العملات أمام الجنيه المصري ويتسأل الكثير من الناس عن حركة سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم تحديث يومي.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 13.50 جنيه للشراء، 13.53 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصرى:

يبلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 13.51 جنيه للشراء، 13.56 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر:

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر 13.50 جنيه للشراء 13.56 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي:

عرض البنك التجاري الدولي سعر الريال السعودي عند 13.54 جنيه للشراء، 13.56 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي الدولي:

سجل سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي الدولي نحو 13.43 جنيه للشراء، 13.61 البيع.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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