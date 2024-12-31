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الرياضة - 01:11 - بكام النهاردة؟. سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 01:11 - بكام النهاردة؟. سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:11 - بكام النهاردة؟. سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 01:11 صباحاً - سعر الدولار اليوم.. تنشر الأسبوع سعر الدولار أمام الجنيه المصري، في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 31-12-2024 بالبنوك المصرية، حيث سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى اليوم 50.77 جنيه للشراء و50.90 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 50.78 جنيه للشراء، و50.88 جنيه للبيع، وسعر الدولار فى بنك مصر 50.79 جنيه للشراء، و50.89 جنيه للبيع، وسعر الدولار فى البنك التجارى الدولى 50.79 جنيه للشراء، و50.89 جنيه للبيع، وسعر الدولار فى بنك القاهرة 50.78 جنيه للشراء، و50.88 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار فى البنوك مع بداية التعاملات اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.78 جنيه للشراء.

50.88 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.79 جنيه للشراء.

50.89 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.81 جنيه للشراء.

50.91 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "Cib"

50.79 جنيه للشراء.

50.89 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.78 جنيه للشراء.

50.88 جنيه للبيع.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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