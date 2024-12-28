في صالح حراس المرمى وضد الـVAR، فيفا يدرس تغييرات جديدة في قوانين كرة القدم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 28 ديسمبر 2024 09:30 مساءً - بدأ مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB) التابع للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في اختبار قواعد جديدة سيتم تطبيقها في مباريات كرة القدم خلال الفترة القادمة.

في صالح حراس المرمى

تعديل قاعدة الاحتفاظ بالكرة إلى 8 ثوان بدلًا من 6، مع تغيير العقوبة لتصبح ركلة ركنية أو رمية تماس بدلًا من ركلة حرة غير مُباشرة. كما يجب على الحكم إجراء عد تنازلي برفع أصابعه بشكل واضح.

تقليل الاحتجاجات من قبل اللاعبين

السماح لقائد الفريق فقط بالحديث مع الحكم، وتجربة كاميرات محمولة للحكام في الفئات الصغرى لأنها توفر الأمن والحماية للحكام

تقنية (VAR) عالية التكلفة

يتم البحث عن نظام جديد منخفض التكلفة "بدون حكام مساعدين" يُسمى (FVS) الذي يسمح للفرق بطلب الحكم مُراجعة الحالة عن طريق الشاشة مرتين في المباراة كاملةً لنفس الفريق..

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