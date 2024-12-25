أسطورة ليفربول يوجه نصيحة لـ محمد صلاح بشأن مستقبله مع الريدز - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 09:00 مساءً - وجه الأيرلندي إين راش، أسطورة نادي ليفربول والهداف التاريخي للفريق، نصيحة إلى محمد صلاح مهاجم الريدز الحالي، حول مستقبله مع الفريق.

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول بنهاية الموسم الحالي، في صيف 2025، ولا يزال مستقبل الدولي المصري غير معروف مع فريقه الإنجليزي على الرغم من إعلان رغبته بالبقاء داخل جدران أنفيلد.

ويحتل ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 39 نقطة ويمتلك مباراة مؤجلة، ويتواجد أيضًا على صدارة ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 18 نقطة.

وقال إيان راش في تصريحات نقلتها "صحيفة ميرور": "أود أن يمدد محمد صلاح عقده، لا نعرف ما سيحدث، لكنني متأكد من أن كل مشجعي ليفربول سيحبون ذلك أيضًا، لقد رحلت عن ليفربول سابقًا لأنني لم أكن ألعب بانتظام، كنت أريد فقط لعب كرة القدم، لم أكن أريد الجلوس على مقاعد البدلاء وهذا ما يجب أن تنظر إليه، لقد رحلت من هنا إلى ليدز يونايتد لأنني كنت أريد أن ألعب بشكل مستمر".

وتابع: "لقد نظرت إلى روبي فاولر وكوليمور، لقد كانا يؤديان بشكل جيد للغاية معًا، ولم أكن أرغب في الجلوس على مقاعد البدلاء، كنت أستمتع بكرة القدم وهذا هو السبب الذي جعلني أذهب إلى ليدز".

وأوضح أن وضع صلاح في أنفيلد مختلف، قائلًا: "لكن هذا كان وضعي، الأمر يعتمد على ما إذا كنت سعيدًا بالجلوس على مقاعد البدلاء أم لا، لكن محمد صلاح لم يصل إلى هذه المرحلة بعد، لذا لا يوجد سبب حقيقي لرحيله حتى الآن".

فيما جاء الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول، على رأس قائمة المرشحين للانضمام لصفوف برشلونة في الصيف المقبل.

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول بنهاية الموسم الحالي، دون توصل لاتفاق مع إدارة ناديه بشأن التجديد حتى الآن.

6 نجوم منهم محمد صلاح مرشحون للانتقال إلى برشلونة

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن نادي برشلونة وضع قائمة تضم 6 لاعبين مرشحين للانضمام للفريق الكتالوني، في الصيف المقبل، بعد انتهاء عقودهم مع فرقهم.

وضمت القائمة كلًا من المصري محمد صلاح نجم ليفربول، والغاني توماس بارتي لاعب وسط آرسنال، والكندي جوناثان ديفيد مهاجم ليل، وثنائي بايرن ميونخ لاعب الوسط جوشوا كيميتش والظهير ألفونسو ديفيز، بالإضافة إلى جوناثان تاه مدافع باير ليفركوزن.

وأشارت الصحيفة، إلى أن إدارة برشلونة تعمل على التعاقد مع اللاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري، نظرًا للظروف الإقتصادية التي يمر بها النادي الكتالوني.

ويحق للاعبين الستة السابق ذكرهم، التوقيع لأي نادٍ آخر، بداية من شهر يناير المقبل.

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