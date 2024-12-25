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كريستيانو رونالدو يحتفل بالكريسماس - أخبار كلمتك

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كريستيانو رونالدو يحتفل بالكريسماس - أخبار كلمتك

كريستيانو رونالدو يحتفل بالكريسماس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 12:50 مساءً - احتفل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي بالكريسماس رفقة عائلته.

ونشر رونالدو صورة له رفقة أولاده وصديقته جورجينا عبر حسابه بموقع انستجرام وكتب: الجزء الأهم في أعياد الميلاد.

ترتيب هدافي الدوري السعودي 


1- ميتروفيتش - الهلال - 13 هدفًا.

2- كريستيانو رونالدو - النصر - 10 أهداف.

2- كريم بنزيما - الاتحاد - 10 أهداف.

3- جورج نكودو - ضمك - 8 أهداف.

4- جوليان كوينونيس - القادسية - 7 أهداف.

4- حسام عوار - الاتحاد - 7 أهداف.

 

4- عبد الله آل سالم - الخليج - 7 أهداف.

5- تاليسكا - النصر - 6 أهداف.

5- موسي بارو - التعاون - 6 أهداف.

5- أوباميانج - القادسية - 6 أهداف.

5- عبد الرزاق حمد لله - الشباب - 5 أهداف.

5- سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش - الهلال - 5 أهداف.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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