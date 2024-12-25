كريستيانو رونالدو يحتفل بالكريسماس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 12:50 مساءً - احتفل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي بالكريسماس رفقة عائلته.
ونشر رونالدو صورة له رفقة أولاده وصديقته جورجينا عبر حسابه بموقع انستجرام وكتب: الجزء الأهم في أعياد الميلاد.
ترتيب هدافي الدوري السعودي
1- ميتروفيتش - الهلال - 13 هدفًا.
2- كريستيانو رونالدو - النصر - 10 أهداف.
2- كريم بنزيما - الاتحاد - 10 أهداف.
3- جورج نكودو - ضمك - 8 أهداف.
4- جوليان كوينونيس - القادسية - 7 أهداف.
4- حسام عوار - الاتحاد - 7 أهداف.
4- عبد الله آل سالم - الخليج - 7 أهداف.
5- تاليسكا - النصر - 6 أهداف.
5- موسي بارو - التعاون - 6 أهداف.
5- أوباميانج - القادسية - 6 أهداف.
5- عبد الرزاق حمد لله - الشباب - 5 أهداف.
5- سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش - الهلال - 5 أهداف.
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