الرياضة - 07:03 - مستشار الرئيس للصحة: انتشار أمراض الجهاز التنفسي في الشتاء أمر طبيعي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 22 ديسمبر 2024 07:03 مساءً - أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، أن كل الفيروسات قابلة للتغير والتحور بلا استثناء من عام لعام، متابعا: نحن نرصد دائما جميع الحالات ما بين البسيطة والمتوسطة والشديدة.

وأضاف محمد عوض تاج الدين خلال مداخلة لبرنامج «اليوم» المذاع على قناة DMC، أن انتشار أمراض الجهاز التنفسي الكثيرة والمتعددة في الشتاء أمر طبيعي كل عام، لافتا إلى أن فترة تغيرات درجات الحرارة تشهد بعض الانتشار لفيروسات الجهاز التنفسي.

ونصح محمد عوض تاج الدين، باستخدام الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار هذه الفيروسات، وعلى المصاب أن يضع الماسك الوقائي وإيجاد تهوية خفيفة والانتقال من السخن للبارد والعكس يكون بحرص شديد، واستشارة الطبيب والحصول على الأدوية الخفيفة في الحالات الخفيفة.