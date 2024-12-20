الرياضة - 04:39 - ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 45.206.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة أريحا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 20 ديسمبر 2024 04:39 مساءً - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، الجمعة، مدينة أريحا.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت مدينة أريحا من مدخلها الجنوبي، وقوة أخرى من مدخلها الشمالي.

في سياق متصلت، أعلنت مصادر طبية اليوم الجمعة، عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى 45، 206 شهداء و107، 512 مصابا، منذ السابع من أكتوبر 2023 بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأضافت المصادر الطبية، أن قوات الاحتلال ارتكبت ثلاث مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 77 مواطنا وإصابة 174 آخرين، خلال الساعات الـ 24 الماضية، مشيرة إلى أن آلاف الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.