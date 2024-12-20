الرياضة - 03:46 - بعد أيام.. موعد وأماكن صرف معاشات يناير 2025 بالزيادة الجديدة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 20 ديسمبر 2024 03:46 مساءً - معاشات يناير 2025.. بعد قرار الحكومة بتطبيق زيادة جديدة على المعاشات، يبحث عدد كبير من أصحاب المعاش، والبالغ عددهم أكثر من 13 مليون مواطن، عن موعد وأماكن صرف معاشات يناير 2025 بالزيادة.

معاشات شهر يناير 2025

ويقدم موقع كلمتك لزواره ومتابعيه في السطور التالية، موعد صرف معاشات يناير 2025، ضمن خدمة يقدمها الموقع في مختلف المجالات، ويمكنكم المتابعة بالضغط هنـــــــــــا.

موعد صرف معاشات شهر يناير 2025

ومن المقرر أن تصرف معاشات يناير 2025 بالزيادة الجديدة التي أقرتها الحكومة، ابتداءً من يوم 1 يناير 2025، على أن يستمر صرف المعاشات حتى نهاية شهر يناير 2025.

كيفية الاستعلام عن معاشات يناير 2025

- الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، من خلال الضغط هنـــــــــــــا.

- الضغط على أيقونة «صاحب معاش».

- اختيار أيقونة «الخدمات التأمينية» لـ الاستعلام عن معاشات يناير 2025.

- الضغط على أيقونة الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

- ادخال الرقم القومي في الخانة المخصصة لذلك.

- الضغط على أيقونة «استعلام» لتظهر لك البيانات الأساسية لملف المعاش الخاص بك.

أماكن صرف معاشات يناير 2025

وفي إطار سعي الحكومة للتيسير على كبار السن، وفرت عدة أماكن، يمكن للمواطنين صرف معاشات يناير 2025، من خلالها، منها:

- فروع البريد المصري.

- ماكينات الصرف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

- مكاتب «فوري».

- كارت «ميزة».

- البنوك المتعاقدة مع الحكومة لصرف المعاشات.

- المحافظ الإلكترونية.

زيادة معاشات شهر يناير 2024

قررت الدولة زيادة الحدين الأقصى والأدنى للمعاش، وزيادة أجر الاشتراك التأميني، بدءً من يناير المقبل، وذلك في إطار تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية و المعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي يتضمن آلية سنوية لرفع هذين الحدين لأول مرة في تاريخ الهيئة، وذلك ضمن جهود الدولة المستمرة للإصلاح في نظام التأمينات الاجتماعية، وجاءت الزيادة المقررو كالتالي:

- رفع الحد الأقصى للمعاش إلى 11.600 جنيه بدلًا من 10.080 جنيهًا.

- رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 1.495 جنيهًا بدلًا من 1.300 جنيه.

- رفع الحد الأدنى لـ أجر الاشتراك التأميني إلى 2.300 جنيه بدلًا من 2000 جنيه.

- رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني إلى 500 14، جنيه بدلًا من 12.600 جنيه.

قيمة المعاشات بعد الزيادة الجديدة

- معاش الشريحة الأولى بعد الزيادة الجديدة: 1495 جنيهًا.

- معاش الشريحة الثانية بعد الزيادة الجديدة: 1725 جنيهًا.

- معاش الشريحة الثالثة بعد الزيادة الجديدة: 1840 جنيهًا.

- معاش الشريحة الرابعة بعد الزيادة الجديدة: 2300 جنيه.

- معاش الشريحة الخامسة بعد الزيادة الجديدة: 2645 جنيهًا.

- معاش الشريحة السادسة بعد الزيادة الجديدة: 2990 جنيها.

- معاش الشريحة السابعة بعد الزيادة الجديدة: 3335 جنيهًا.

- معاش الشريحة الثامنة بعد الزيادة الجديدة: 3680 جنيها.

- معاش الشريحة التاسعة بعد الزيادة الجديدة: 4025 جنيهًا.

- معاش الشريحة العاشرة بعد الزيادة الجديدة: 4370 جنيهًا.

- معاش الشريحة الحادية عشرة بعد الزيادة الجديدة: 4715 جنيهًا.

- معاش الشريحة الثانية عشرة بعد الزيادة الجديدة: 5060 جنيهًا.

- معاش الشريحة الثالثة عشرة بعد الزيادة الجديدة: 5405 جنيهات.

- معاش الشريحة الرابعة عشرة بعد الزيادة الجديدة: 11592 جنيهًا.