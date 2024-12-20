الرياضة - 02:48 - حالة الطقس.. منار غانم تكشف لـ كلمتك موعد انتهاء الموجة الباردة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 20 ديسمبر 2024 02:48 مساءً - حالة الطقس.. يبحث الكثير من المواطنين عن موعد انتهاء هذه الموجة الجوية المتقلبة وحالة الطقس غير المستقرة، خاصة في ظل هذه الموجة الباردة التي ضربت البلاد منذ مساء أمس الخميس.

موعد انتهاء الموجة الباردة

وفي هذا السياق، قالت الدكتوره منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريحات خاصة لـ كلمتك: «إن التقلبات الجوية التي شهدتها البلاد منذ مساء أمس الخميس، هي موجة جوية باردة سريعة تضرب البلاد يومي الخميس والجمعة فقط، وأوضحت أن فرص تساقط الأمطار من المتوقع أن تقل مع انتهاء فترة الظهيرة، واقتراب ساعات المساء».

حالة الطقس اليوم

وأشارت الدكتوره منار غانم، إلى أن «تأثير المنخفض الجوي المتسبب في سقوط الأمطار من المتوقع أن يتجه لبلاد الشام: سوريا ولبنان والأردن، ومن المقرر أن يقل تأثير سقوط الأمطار في مصر، واستقرار الحالة الجوية خلال الفترة المقبلة، ويكون الطقس مائلًا للدفء، بينما سيكون الطقس باردًا ليلًا، ويصل إلى درجة شديدة البرودة في الصباح الباكر وفترات الليل».

موعد بداية فصل الشتاء

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن بداية فصل الشتاء سيكون غدا السبت 21 ديسمبر 2024، ودرجات الحرارة ستكون مستقرة، بينما سيكون الطقس مساءً شديد البرودة مع انخفاض درجات الحرارة».

حالة الطقس غدا

ومن المتوقع، أن تكون حالة الطقس معتدلةً خلال ساعات النهار بالقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما يسود طقس مائل للبرودة على الوجه البحري والسواحل الشمالية، وجنوب سيناء والصعيد، بينما سيكون الطقس باردًا ليلًا، ويصل إلى درجة شديدة البرودة في الصباح الباكر.

وتسيطر حالة من الصقيع على المزروعات الموجودة في وسط سيناء وشمال الصعيد والوادي الجديد والصحراء الغربية، محذرةً أن الفترة المقبلة ستتكون شبورة مائية فنصحت بأخذ الاحتياطات اللازمة.

نصائح الأرصاد الجوية للمواطنين

- ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة على مدار اليوم وخاصة في فترة الليل المتأخر وفي الصباح الباكر.

- تناول قدر كبير من المشروبات والسوائل الدافئة.

- ضرورة متابعة النشرات الجوية حتي نستطيع التعامل مع الأجواء الباردة سواء كان هناك شبورة أو الصقيع أو سقوط أمطار.

- القيادة بهدوء تام على أغلب الطرق مع وجود الشبورة المائية، ومتابعة النشرات الجوية.