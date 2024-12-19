أمين «البحوث الإسلامية» ومستشار شئون الوافدين يفتتحان مركزًا لتعليم العربية بـ «تشاد» - أخبار كلمتك

أمين «البحوث الإسلامية» ومستشار شئون الوافدين يفتتحان مركزًا لتعليم العربية بـ «تشاد» - أخبار كلمتك

فتح باب التقدم للمنح التنافسية المقدمة من دولة المجر لمرحلة البكالوريوس لعام 2025/2026 - أخبار كلمتك

فتح باب التقدم للمنح التنافسية المقدمة من دولة المجر لمرحلة البكالوريوس لعام 2025/2026 - أخبار كلمتك

المؤتمر: القمة الـ11 لمنظمة الدول الثماني خطوة لتعزيز التعاون الدولي ودعم الشباب - أخبار كلمتك

المؤتمر: القمة الـ11 لمنظمة الدول الثماني خطوة لتعزيز التعاون الدولي ودعم الشباب - أخبار كلمتك

السفير محمدي الني: مصر لم تتوانى في تقديم كافة أشكال الدعم لمنظومة العمل العربي المشترك - أخبار كلمتك

السفير محمدي الني: مصر لم تتوانى في تقديم كافة أشكال الدعم لمنظومة العمل العربي المشترك - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - للمرة الثانية.. دخول الكاتب بشير الديك العناية المركزة |تفاصيل - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - للمرة الثانية.. دخول الكاتب بشير الديك العناية المركزة |تفاصيل - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:07 - نص كلمة الرئيس السيسي في القمة الـ 11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:07 - نص كلمة الرئيس السيسي في القمة الـ 11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي - أخبار كلمتك

سكرتير منظمة الدول النامية للتعاون الاقتصادي يطالب بإنشاء صندوق لدعم المشاريع في الدول الأعضاء - أخبار كلمتك

سكرتير منظمة الدول النامية للتعاون الاقتصادي يطالب بإنشاء صندوق لدعم المشاريع في الدول الأعضاء - أخبار كلمتك

إعلام عبري: سقوط أجزاء صواريخ على مبنى الكنيست - أخبار كلمتك

إعلام عبري: سقوط أجزاء صواريخ على مبنى الكنيست - أخبار كلمتك

موقف راموس من الانضمام لنادي بوكا جونيورز - أخبار كلمتك

موقف راموس من الانضمام لنادي بوكا جونيورز - أخبار كلمتك

الأسباب الحقيقية لغياب طاهر محمد طاهر عن مباراة بلوزداد - أخبار كلمتك

الأسباب الحقيقية لغياب طاهر محمد طاهر عن مباراة بلوزداد - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 11:35 - أسعار حج الجمعيات الأهلية 2025.. موعد وأماكن سداد الرسوم - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 11:35 - أسعار حج الجمعيات الأهلية 2025.. موعد وأماكن سداد الرسوم - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:35 - أسعار حج الجمعيات الأهلية 2025.. موعد وأماكن سداد الرسوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 19 ديسمبر 2024 11:35 صباحاً - حج الجمعيات الأهلية 2025.. كشفت وزارة التضامن الاجتماعي عن أسعار حج الجمعيات الأهلية 2025، وموعد وأماكن سداد رسوم لـ الأعضاء الفائزين في قرعة حج الجمعيات الأهلية.

حج الجمعيات الأهلية 2025

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص حج الجمعيات الأهلية 2025 وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

حج الجمعيات الأهلية 2025

أسعار حج الجمعيات الأهلية 2025

- أسعار حج الجمعيات الأهلية 2025 لجميع المستويات لا تتضمن تكلفة تذكرة الطيران.

- سعر حج الجمعيات الأهلية 2025 لـ المستوى الأول بـ 395 ألف جنيه شامل الوجبات.

- سعر حج الجمعيات الأهلية 2025 لـ المستوى الثالث بـ 240 ألف جنيه وشامل الوجبات.

- سعر حج الجمعيات الأهلية 2025 لـ المستوى الثاني بـ 268 ألف جنيه شامل الوجبات،

حج الجمعيات الأهلية 2025

برامج حج الجمعيات الأهلية 2025

وتوجد 3 برامج لحج الجمعيات الأهلية 2025 مستوى أول «فنادق خمسة نجوم بساحة الحرم المكي»، ومستوى ثاني «فنادق مصنفة تبعد بمسافة 750 مترًا من الحرم المكي»، ومستوى ثالث «فنادق مصنفة تبعد بمسافة 1400 متر من الحرم المكي».

حج الجمعيات الأهلية 2025

موعد سداد رسوم حج الجمعيات الأهلية 2025

وبدأ سداد رسوم حج الجمعيات الأهلية 2025، يوم 17 ديسمبر 2024 بالبنوك الحكومية مصر- الأهلي - القاهرة أو البريد المصري، ويستمر ذلك حتى يوم الخميس 26 ديسمبر 2024 المقبل، وفي حالة عدم إتمام الإجراءات سيتم تصعيد البديل من الحجاج، الذين تم اختيارهم في القرعة.

حج الجمعيات الأهلية 2025

الاستعلام عن نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية 2025

ويتمكن أعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج من الاستعلام عن نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية 2025 عن طريق بوابة الحج المصرية الموحدة.

- الدخول على بوابة الحج المصرية الموحدة.

- إدخال الرقم القومي.

- إدخال كود التحقق الظاهر على الموقع.

- اضغط على «البحث» تظهر نتيجة القرعة.

اقرأ أيضاً
قواعد اختيار المشرفين على حج الجمعيات الأهلية 2025

المستوى الثالث بـ 240 ألف جنيه.. أسعار حج الجمعيات الأهلية 2025

اليوم.. التضامن تعلن نتائج قرعة حج الجمعيات الأهلية 2025

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 12:01 - الوكالة الفلسطينية: 16 شهيدا في غارتين إسرائيليتين على منزلين شمال غزة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق