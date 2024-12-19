الرياضة - 11:35 - أسعار حج الجمعيات الأهلية 2025.. موعد وأماكن سداد الرسوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 19 ديسمبر 2024 11:35 صباحاً - حج الجمعيات الأهلية 2025.. كشفت وزارة التضامن الاجتماعي عن أسعار حج الجمعيات الأهلية 2025، وموعد وأماكن سداد رسوم لـ الأعضاء الفائزين في قرعة حج الجمعيات الأهلية.

حج الجمعيات الأهلية 2025

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص حج الجمعيات الأهلية 2025 وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

أسعار حج الجمعيات الأهلية 2025

- أسعار حج الجمعيات الأهلية 2025 لجميع المستويات لا تتضمن تكلفة تذكرة الطيران.

- سعر حج الجمعيات الأهلية 2025 لـ المستوى الأول بـ 395 ألف جنيه شامل الوجبات.

- سعر حج الجمعيات الأهلية 2025 لـ المستوى الثالث بـ 240 ألف جنيه وشامل الوجبات.

- سعر حج الجمعيات الأهلية 2025 لـ المستوى الثاني بـ 268 ألف جنيه شامل الوجبات،

برامج حج الجمعيات الأهلية 2025

وتوجد 3 برامج لحج الجمعيات الأهلية 2025 مستوى أول «فنادق خمسة نجوم بساحة الحرم المكي»، ومستوى ثاني «فنادق مصنفة تبعد بمسافة 750 مترًا من الحرم المكي»، ومستوى ثالث «فنادق مصنفة تبعد بمسافة 1400 متر من الحرم المكي».

موعد سداد رسوم حج الجمعيات الأهلية 2025

وبدأ سداد رسوم حج الجمعيات الأهلية 2025، يوم 17 ديسمبر 2024 بالبنوك الحكومية مصر- الأهلي - القاهرة أو البريد المصري، ويستمر ذلك حتى يوم الخميس 26 ديسمبر 2024 المقبل، وفي حالة عدم إتمام الإجراءات سيتم تصعيد البديل من الحجاج، الذين تم اختيارهم في القرعة.

الاستعلام عن نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية 2025

ويتمكن أعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج من الاستعلام عن نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية 2025 عن طريق بوابة الحج المصرية الموحدة.

- الدخول على بوابة الحج المصرية الموحدة.

- إدخال الرقم القومي.

- إدخال كود التحقق الظاهر على الموقع.

- اضغط على «البحث» تظهر نتيجة القرعة.