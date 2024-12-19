الرياضة - 11:35 - سعر جرام الذهب عيار 21 «الآن» بمنتصف التعاملات في مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 19 ديسمبر 2024 11:35 صباحاً - تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 «الآن» بمنتصف التعاملات في مصر، وسجل نحو 3740 جنيها للبيع، و 3720 جنيهًا للشراء بـ سوق الصاغة اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024.

سعر الذهب اليوم

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الذهب الآن وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الذهب في مصر

تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن “31.1 جرام” كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب

سعر الذهب بدون مصنعية

- سعر الذهب عيار 24 بقيمة 4274 جنيه للجرام، ويُعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في دول الخليج.

- سعر الذهب عيار 21 بقيمة 3740 جنيه للجرام، ويُعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في محافظتَي القاهرة والإسكندرية.

- سعر الذهب عيار 18 بقيمة 3205 جنيه للجرام، ويعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في صعيد مصر.

- سعر الجنيه الذهب اليوم بقيمة 29920 جنيه.

- سعر الذهب عالميا اليوم، وسجل 2614 دولار للأوقية، وذلك سعر أوقية الذهب عالميا بالبورصات الخارجية.

سعر الذهب عيار 24

سعر الذهب عيار 24 اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024، سجل نحو 4274.25 جنيه للبيع، و 4251.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سعر الذهب عيار 22 اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024، سجل نحو 3918 جنيها للبيع، و 3897.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21 اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024، سجل نحو 3740 جنيها للبيع، و 3720 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 18 اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024، سجل نحو 3205.75 جنيه للبيع، و 3188.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

سعر الذهب عيار 14 اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024، سجل نحو 2493.25 جنيها للبيع، و 2480 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سعر الذهب عيار 12 اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024، سجل نحو 2137.25 جنيه للبيع، و 2125.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

سعر الذهب عيار 9 اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024، سجل نحو 1602.75 جنيه للبيع، و 1594.25 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024، سجل نحو 29920 جنيها للبيع، و 29760 جنيها للشراء.

سعر أونصة الذهب

سعر أونصة الذهب اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024، سجل نحو 2606.94 دولار للبيع، و 2606.67 دولار للشراء.