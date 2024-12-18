كأس كاراباو، ليفربول يواصل تقدمه بهدفين على ساوثهامبتون بعد 75 دقيقة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 11:41 مساءً - كأس كاراباو، يواصل فريق ليفربول الإنجليزي تقدمه أمام نظيره ساوثهامبتون، بهدفين لهدف بعد مرور 75 دقيقة من المباراة التي تجمعهما على ملعب سانت ميري، ضمن منافسات الدور ربع النهائي "دور الـ8" من مسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية "كاراباو".

وشهد تشكيل ليفربول بقيادة مدربه آرني سلوت، استبعاد الدولي المصري محمد صلاح، وقائد الريدز فيرجيل فان دايك للراحة.

جاء هدف ليفربول الأول عن طريق داروين نونيز في الدقيقة 24 بعد تمريرة طولية مميزة من تريبنت ألكسندر أرنولد فشل مدافع ساوثهامبتون في إبعادها لتصل إلى نونيز المنفرد بالمرمى، ليطلق قذيفة سكنت شباك حارس ساوثهامبتون.

وفي الدقيقة 33، أحرز هارفي إليوت الهدف الثاني بعد تمريرة بينية من زميله كودي جاكبو ليتوغل إليوت ويطلق تسديدة اصطدمت في قدم مدافع ساوثهامبتون وسكنت الشباك، لينتهي الشوط الأول بتقدم ليفربول بثنائية نظيفة.

وسجل هدف ساوثهامبتون الوحيد حتى الآن اللاعب كاميرون آرتشر في الدقيقة 59.

تشكيل ليفربول اليوم أمام ساوثهامبتون في كأس كاراباو

وجاء تشكيل ليفربول اليوم أمام ساوثهامبتون في كأس كاراباو كالتالي:

حراسة المرمى: كويمن كيليهر.

خط الدفاع: جو جوميز، كوانساه، ترينت ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: واتارو إندو، هارفي إليوت، ماك أليستر، مورتون.

خط الهجوم: كودي جاكبو، داروين نونيز، نيوني.

فيما تواجد على دكة بدلاء ليفربول اليوم أمام ساوثهامبتون في كأس كاراباو كلا من جاروس، كييزا، جوتا، تسيميكاس، ماكونيل، نالو، دانس، نوريس، نجوموها.

فيما قرر آرني سلوت إراحة القوة الضاربة لفريق ليفربول في مباراة الليلة، متمثلة في النجم المصري محمد صلاح، وفيرجيل فان دايك، وأليسون بيكر، خاصة وأن ليفربول يستعد لمباراة هامة أمام توتنهام الأحد المقبل.

وتأهل ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح إلى ربع نهائي كأس كاراباو بعدما فاز على برايتون بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وهي نفس النتيجة التي حققها ساوثهامبتون ضد ستوك سيتي، في دور الـ16 من البطولة، ليتأهل إلى ملاقاة ليفربول الليلة.

غياب سلوت عن مباراة ليفربول أمام ساوثهامبتون

فيما وضع الهولندي آرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول، ناديه في ورطة بعد حصوله على بطاقة صفراء خلال تعادل الريدز أمام فولهام 2/2، ضمن الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

كان كورتيس جونز قد تحصل على بطاقة صفراء، في الدقيقة 57، نتيجة تدخله العنيف على لاعب فولهام أليكس إيوبي، وهو ما تسبب ذلك في غضب سلوت، الذي ظل يعترض على قرار الحكم، ليقرر الأخير منح الهولندي بطاقة صفراء.

وتُعد تلك البطاقة الصفراء هي الثالثة لـ سلوت في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي، بعدما تحصل على واحدة أمام تشيلسي، وأخرى أمام آرسنال، ليتأكد إيقاف المدرب الهولندي وغيابه عن مباراة ليفربول اليوم الأربعاء ضد ساوثهامبتون، على ملعب "سانت ماري" في دور ربع نهائي بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية.

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